「夜市球王」塞國禁閉驚魂記 土耳其代表處協助過程曝光

曾俊欣。（資料照）

2021/02/23 19:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣「夜市球王」曾俊欣在社群媒體自爆，他日前從南非搭機轉往塞爾維亞，卻因轉機延宕導致簽證出問題，在塞爾維亞機場遭10名保全強押進禁閉室待了24小時，最後被遣返南非才結束這場驚魂記。曾俊欣在貼文中特別感謝台灣駐土耳其代表處的協助。外交部今對此表示，協助旅外國人是職責，將持續秉持同理心提供必要關心與急難救助，同時提醒國人塞爾維亞相關簽證規定。

曾俊欣結束先前ATP挑戰賽波切夫斯特魯姆第2站賽事後，從南非搭機飛往塞爾維亞，但因中間轉機過程延宕超過72小時，導致團隊所附的核酸檢測陰性證明逾期，不被塞爾維亞當地海關接受，連帶導致簽證出問題，才會發生被10名保全強制拘留、後遣返一事。曾俊欣團隊今天傍晚已順利返抵台灣。

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外交部發言人歐江安今天說明，曾姓網球選手日前因簽證問題，無法入境塞爾維亞，而將改由伊斯坦堡轉機返國，我駐土耳其代表處於2月22日得知消息後，立即聯絡土耳其航空，協助更改最快回台的航班機票，並洽請土航人員就近在伊斯坦堡機場提供熱食等照料。

對於曾俊欣事後特別在IG上發文感謝說：「非常感謝台灣駐土耳其代表處工作人員的幫忙，讓我在這麼惡劣的環境下感受到台灣人的溫暖，也讓我在48小時之後終於可以吃到正常的一餐了。」歐江安則轉述，我駐土耳其代表處人員對此事感到欣慰，也很高興能夠協助國人返台。

歐江安同時提醒國人，由於塞爾維亞並非申根區國家，我國人入境並不適用申根區免簽待遇，提醒國人前往塞爾維亞必須事先辦妥簽證。從台灣可向塞國駐日本大使館申請，從歐洲可向塞國駐匈牙利大使館申請，同時需確認塞國有關疫情的最新入境規定，目前塞國對國際人士要求提出入境48小時前PCR採檢陰性證明。

歐江安並說，協助旅外國人是外交部的職責，外交部將秉持同理心，持續提供國人及時與必要的關心照料與急難救助，國人在外旅行時若遭遇困難，請就近向我國外館尋求協助。

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