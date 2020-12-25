牛煦庭再爆、質疑「亞矽創研中心」弊端重重

市議員牛煦庭再爆料，質疑「亞洲．矽谷創研中心」弊端重重。（記者謝武雄攝）

2020/12/25 22:14

〔記者謝武雄／桃園報導〕「亞洲．矽谷創新研發中心」統包工程遭市議員牛煦庭爆料某營造公司資本額不足卻通過評選；牛煦庭今天又爆料，當初該中心是由市府、中華電信合資開發，中華電信代表人為建築師陳光雄，破局後由市府自行發包，未料評選會場陳光雄又代表該營造公司簡報，他和本案PCM廠商孫文郁建築師為大學同學，根本是「借屍還魂」，要求新工處立刻廢標。

桃園市政府新建工程處則回應，建築業界許多學長、同學、師生關係，若這些都要迴避，許多工程都無法進行，對於關係人迴避有相關規定，應該回歸採購法；另最高行政法院92年度判字850號判決與本案無關，並無約束力。

請繼續往下閱讀...

孫文郁說，採購法沒有規範他的同學不能簡報；對於牛煦庭指控他在資格審查透過律師護航，更是無的放矢，對於名譽損失將保留法律追訴權；至於陳光雄則是電話不通、沒有回應。

牛煦庭也提到，最高行政法院92年度判字850號判決已經有判例，明確指出「為確保參與投標之廠商有履行契約之能力，參與投標之文件除別有規定外，自不得於事後始行補正」，廠商得標後再行增資方式，根本不合法。

牛煦庭說，市府與中華電信當初合資開發「亞洲．矽谷創新研發中心」，中華電信子公司光世代建設公司董事長陳光雄代表中華電信與桃園航空城公司合組「桃園亞矽創新公司」，陳光雄擔任總經理，如今又代表該營造公司擔任簡報人，難道中間有暗盤交易嗎？

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法