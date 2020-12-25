驗證天弓三型增程型？ 中科院今晚在東屏試射無限高飛彈

中科院今晚在台東發射飛彈。（記者黃明堂翻攝）

2020/12/25 21:11

〔記者黃明堂／台東報導〕中科院今晚分別在屏東九鵬基地和台東成功鎮發射火砲，從劃設危險範圍研判是長程飛彈。

今天晚上8點多，屏東九鵬基地和台東成功鎮海邊，同時發射飛彈，危險範圍從九鵬向外海延伸，往北到花蓮外海、往東到蘭嶼外海，均超過160公里，彈道無限高。

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中科院退休人員透露，從射擊彈道高度和危險區域又廣又遠研判，應該是中科院試射天弓系列飛彈，最有可能是試射天弓三型增程型飛彈，由台東發射靶彈，九鵬發射試測彈追擊。

中科院今晚在台東發射飛彈。（記者黃明堂翻攝）

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