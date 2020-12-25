就職2周年沒開記者會 黃偉哲當「1日志工」

台南市長黃偉哲當「1日志工」，為日照中心老人家送下午茶點心。（記者洪瑞琴翻攝）

2020/12/25 18:50

〔記者洪瑞琴／台南報導〕在12月25日就職兩周年這天，台南市長黃偉哲不舉辦記者會，而是體驗「1日志工」，打掃社區環境、為學童交通導護，和第1線的志工朋友一起共事，感謝志工們為城市付出。

黃偉哲說，執政兩年來，率領市府團隊一路兢兢業業，「市民每件日常小事，都是市府團隊的重要大事」，感謝大家的支持，在南科、沙崙科學城雙引擎帶動下，「大台南、大發展」，現在能量滿滿。

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黃偉哲今天先到安平區華平里，與環保義工一起出勤打掃社區公園，志工們看到黃偉哲專注清理落葉、枯枝，肯定他放下身段及重視環保。

他也到安平國小當交通導護，在大門口執行擔崗、舉旗及引導工作，與導護志工共同守護學童們行進及穿越馬路安全，很多學童看到「市長杯杯」出現，都熱情與市長道聲早安及揮手。

下午，黃偉哲到日照中心向長輩問好，穿上圍裙，和工作人員一起端出美味的蛋糕和養生枸杞紅棗茶，給長輩們作下午茶點心，並親手致贈佳節禮物給阿公阿嬤，祝福老人家歡喜平安，身體健康「呷百二」。

黃偉哲說，台南市目前已有65家社區長照機構提供日間照顧及小規模多機能服務，數量為全台之冠，率先6都達到區區有日照的目標，未來更將往「1國中學區、1日照中心」目標邁進，讓民眾就近運用在地資源，一方面提供子女可以安心工作或讓照顧者適當喘息，長輩們夜間再回到家中同享天倫之樂，建立一個友善高齡的溫暖社會。

今天就職兩周年，台南市長黃偉哲沒有辦記者會，當「1日志工」，扮起校園導護。（記者洪瑞琴翻攝）

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