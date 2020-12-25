台中縣市合併10周年 藍綠議員盼弭平城鄉差距

台中縣市合併10年後，成為捷運城市。（記者張軒哲攝）

2020/12/25 17:29

〔記者張軒哲／台中報導〕台中縣市今天合併10周年，台中市在這10年間人口成長迅速，發展為全台第二大都市，藍綠議員各有期許跟看法。國民黨籍副議長顏莉敏說，地方建設蓬勃發展，包括台中港貨運吞吐以及台中國際機場的旅客運量、台中科學園區的產能與技術都正在逐年上升，整個台中都儼然成為在台灣對外貿易不可或缺的角色。

顏莉敏指出，自己近年致力於弭平縣區與市區的差距，包括爭取自來水的普及、道路開闢、學校軟硬體設施、鄉親運動休閒空間等等，希望能夠縮短城鄉差距，讓所有居住在台中的鄉親都能享有優質的生活環境。台中也在今年成為捷運都市，這是歷任市長與民意代表的努力才有的成果；作為台中土生土長的民意代表，展望未來，捷運藍線也在規劃中，配合交通建設的發展進程，各項產業與區域發展勢必能再更上一層樓。

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民進黨市議員楊典忠說，台中縣市合併10年，看到原台中市鐵路高架化、捷運綠線完工，原縣區的重大建設卻遙遙無期，海線鐵路至今還是單軌，中央核定行駛台灣大道的捷運藍線，新市府還要變更路線增加預算，3任台中市長熱炒的大安媽祖、海洋生態館也都無法開放。

楊典忠說，原縣區重大建設牛步化令人看不下去，台中市長應該平衡縣市區域發展，弭平城鄉差距，希望原縣區重大建設要積極完成。

台中縣市合併後，搭雙十公車到谷關只要10元。（記者張軒哲攝）

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