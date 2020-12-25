台北市長選情民調出爐 蔣萬安、陳時中分居藍綠最強棒

根據最新民調，立委蔣萬安是國民黨在下屆台北市長選舉中的最強候選人，民進黨內則以衛福部長陳時中支持度最高。（新台灣國策智庫提供）

2020/12/25 11:58

〔記者黃欣柏／台北報導〕新台灣國策智庫今公布2022年台北市長選情評估民調，數據顯示在台北市民的政黨支持傾向上，國民黨以28.3%領先民進黨20.4%，而國民黨目前最受支持的可能參選人是現任立委蔣萬安，民進黨則是衛福部長陳時中，若假定蔣、陳與台北市副市長、民眾黨候選人黃珊珊3人競選，蔣暫以43.2%支持度勝過陳36.6%與黃13.3%。

根據新台灣國策智庫公布的民調數據，對於2022年的台北市長選舉，目前台北市民較傾向支持國民黨提出的市長候選人，支持度達28.3%，其次是民進黨的20.4%，現任市長柯文哲領軍的民眾黨僅有8.7%，時代力量則是3.4%，另有19.7%受訪者無明確意見、19.3%表示看人不看黨、0.2%支持其他政黨。

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在立委蔣萬安、前高雄市長韓國瑜及台北市議員羅智強3位國民黨可能參選人中，蔣萬安以64.7%支持度遙遙領先，其次是羅智強8.5%，韓國瑜則以8.3%屈居第三，另有18.5%受訪者表示無法選出任何一人。

在衛福部長陳時中、立委高嘉瑜、吳思瑤及民進黨智庫副執行長吳怡農4位民進黨可能參選人中，陳時中以31.9%支持度居首，其後依序是高嘉瑜15.9%、吳怡農15.2%、吳思瑤5.2%，另有31.8%受訪者表示無法選出任何一人。

若假定2022年台北市長選舉是由國民黨蔣萬安、民進黨陳時中及民眾黨黃珊珊3人競選，蔣以43.2%支持度略為勝過陳的36.6%，黃以13.3%居於第三。若時代力量也提名前立委黃國昌加入戰局，其支持度則為7.3%，此時陳時中的支持度下降至33.1%，黃珊珊支持度也下降至7.3%，蔣萬安則僅微幅下滑至43.0%。

新台灣國策智庫民調中心主任吳世昌特別提到，柯文哲過去兩次勝選都與國民黨支持者分裂有關，但這次蔣萬安已鞏固9成左右的國民黨支持者，若民進黨又派出陳時中應戰，藍綠將各自歸隊，加上柯文哲在2018年的支持者目前僅約2到3成選擇支持黃珊珊，屆時少數黨要再上演類似局面的可能性極低，不過此時柯文哲與民眾黨也將成為這場選戰的勝負關鍵。

本次民調是由新台灣國策智庫委託趨勢民意調查股份有限公司執行，於今年12月15日至18日間以市內電話隨機抽樣，調查對象為台北市12個行政區中年滿18歲之民眾，一共完成1078份有效樣本，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.0個百分點，樣本代表性分析依最新人口資料進行戶籍地、性別、年齡及教育程度之加權處理。

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