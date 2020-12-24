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    監察院長陳菊存款減半 3個月繳清近千萬元房貸

    監察院長陳菊。（資料照）

    監察院長陳菊。（資料照）

    2020/12/24 12:41

    〔記者謝君臨／台北報導〕監察院長陳菊今年8月正式走馬上任，其9月的就職財產申報中，存款704萬餘元，相較於她卸任總統府秘書長時的存款約1400萬元，少了將近一半；不過，原本於5月20日卸任申報時的977萬餘元房貸，本次申報中已繳清。另，駐美代表蕭美琴申報的存款1218萬餘元，背負264萬餘元的房貸。

    監院今公布最新的169期廉政專刊，除陳菊之外，還有蕭美琴，以及被網友製作「迷因」圖爆紅的經濟部次長陳正祺等人的財產申報資料。

    根據本期廉政專刊，陳菊於今年9月1日就職申報的土地共3筆，其中2筆在宜蘭縣三星鄉，1筆在高雄市苓雅區；建物1筆，位於高雄市苓雅區；另有1筆終身壽險的保單，這部分與她在5月20日卸任總統府秘書長時的卸任申報相同。

    不過，陳菊上次申報存款為1400萬3747元、台銀受託信託財產專戶4萬2887元，另有2018年12月27日申請用於購置不動產的房貸977萬8637元；在過了3個多月後，陳菊本次申報存款降為704萬3090元、台銀受託信託財產專戶也剩1萬7526元，房貸部分則已全數繳清。

    另，蕭美琴今年7月23日就任駐美代表的財產申報，有土地2筆，分別位於新北市永和區、花蓮市；建物12筆，其中7筆在新北市永和區，5筆在花蓮市，這部分和她今年1月31日卸任立委的申報資料相同。

    根據本次申報，蕭美琴擁有存款1218萬4801元、有價證券555萬5584元、保單5張。債務部分，上次申報分別於2010年8月11日購買自用住宅貸款、2002年4月12日購置不動產的債務合計304萬7820元，此次申報剩下債務共264萬7405元。

    蕭美琴擁有2輛汽車，1輛國瑞登記於18年前，另1輛納智捷登記在6年前，本次申報少了2016年受贈的1輛VOLKSWAGEN汽車。

    蕭美琴並有2項備註，包括約26年前她在美國工作時，所設立的美國IRA退休帳戶，目前約有3萬2000美元。另，因新冠疫情爆發，造成部分航空禁飛及回國須自主隔離14天，無法依法辦理財產信託及申報事宜，將於衛福部解除美國的國際旅遊疫情管制，並完成入境台灣相關檢疫措施規定後，3個月內完成就職財產申報及信託申報。

    此外，9月時曾與總統蔡英文、台北市長柯文哲同框，「眼神有戲、神似胡迪」因而爆紅的陳正祺，申報土地4筆、建物7筆、存款687萬1837元、保單1筆。

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