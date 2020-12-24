立院萊豬表決大戰 時力黨團明確反萊豬開放

立院時代力量黨團在進入議場前明確反對萊豬開放政策。（記者吳書緯攝）

2020/12/24 12:13

〔記者吳書緯／台北報導〕立法院院會今天表決攸關萊豬進口的9項行政命令和相關法案；立院時代力量黨團總召邱顯智今表示，時力黨團明確反對開放萊豬政策，批評教育部僅用一紙函釋規範萊豬進入校園，時力黨團主張應在「學校衛生法」正面表列，規範學校營養午餐一律採用本土的豬肉與牛肉。

時力黨團3席立委今天上午進入議場前召開記者會；邱顯智表示，教育部僅用一紙函釋以及修改契約，規範萊豬禁入校園，然而時力黨團認為應在「學校衛生法」第23條正面表列，營養午餐一率使用國產豬、牛肉，並在第27條搭配相關罰則。

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邱顯智批評，函釋僅有行政效力，而契約只有民法效力，「如何對台灣的孩童的健康來把關？」所以一定要入法，入法之後也要有罰則，才能夠讓主管機關或衛福部來查核、審查。

時力立委王婉諭表示，目前的「食安法」就有相關工具可以使用，在「食安法」第15條、第44條原本就有規定，如有違反超標的情況，有相關的罰鍰以及可以撤照，但是現在都用「食品及相關產品輸入查驗辦法」第24條，僅有退運或銷毀辦理，非常怠惰，且「食安法」其實應該更進一步來針對這次美豬的開放的狀況來做一個修定，並針對食安增設公開查詢及統一的公告平台。

王婉諭說，透過這樣公開資訊的部分，讓消費者有知的權利，並且透過消費者的消費行為，能夠有機會一起對這些不良的業者來做一個抵制或是做一個威嚇的動作。

時代力量黨主席、立委陳椒華表示，時力黨團所提「食安法」，希望明定學校、教保機構、醫療老人福利、身心障礙、軍事機關等，並由政府可增列單位都可以，明定這些單位不能夠來使用含有萊克多巴胺的肉品與內臟。

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