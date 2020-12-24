立院今表決萊豬行政命令 綠喊直球對決、藍要展現決心

立法院院會24日表決萊豬九項行政命令及相關議案，議事人員一早在議場內將條文資料發送在立委桌上。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 10:00

〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院今將表決攸關萊豬進口的9項行政命令，立院民進黨團總召柯建銘今早受訪表示，民進黨團將「勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決」，並批國民黨是在扮演「政治的神風特攻隊」；國民黨團總召林為洲則強調，國民黨會展現監督政府的決心，今天會堅持到最後，且未來還會訴諸公投。

柯建銘今早受訪表示，今天民進黨團將勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決，「這場論戰民進黨絕對不會輸」，而國民黨已經進退失據，相信民眾很清楚國民黨現在到底在演什麼戲，「無非是在演政治的神風特攻隊而已！」

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對於媒體詢問如有黨籍立委跑票是否祭出黨紀，柯建銘僅表示，黨團自有處理機制，「你們看著就好。」

民進黨屏東縣立委鍾佳濱指出，屏東是數一數二的養豬大縣，但他在選區從未遇到養豬業者向他反映擔心政府放寬美豬進口，反而都是關心政府能否提升設備及強化出口競爭，同時也希望政府加強對養豬產業的投資。

國民黨團總召林為洲受訪時則強調，雖然國民黨在立法院內是少數黨，要用表決擋下萊豬進口並不容易，幾乎是要有奇蹟出現，不過國民黨還是要展現監督政府的決心，今天還有12小時的討論、發言及表決，國民黨會堅持到最後，將來也還要訴諸公投。

立法院院會24日表決萊豬九項行政命令及相關議案，議事人員一早在議場內將條文資料發送在立委桌上。（記者羅沛德攝）

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