為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    立院今表決萊豬行政命令 綠喊直球對決、藍要展現決心

    立法院院會24日表決萊豬九項行政命令及相關議案，議事人員一早在議場內將條文資料發送在立委桌上。（記者羅沛德攝）

    立法院院會24日表決萊豬九項行政命令及相關議案，議事人員一早在議場內將條文資料發送在立委桌上。（記者羅沛德攝）

    2020/12/24 10:00

    〔記者黃欣柏／台北報導〕立法院今將表決攸關萊豬進口的9項行政命令，立院民進黨團總召柯建銘今早受訪表示，民進黨團將「勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決」，並批國民黨是在扮演「政治的神風特攻隊」；國民黨團總召林為洲則強調，國民黨會展現監督政府的決心，今天會堅持到最後，且未來還會訴諸公投。

    柯建銘今早受訪表示，今天民進黨團將勇於發言、勇於辯護、記名表決、直球對決，「這場論戰民進黨絕對不會輸」，而國民黨已經進退失據，相信民眾很清楚國民黨現在到底在演什麼戲，「無非是在演政治的神風特攻隊而已！」

    對於媒體詢問如有黨籍立委跑票是否祭出黨紀，柯建銘僅表示，黨團自有處理機制，「你們看著就好。」

    民進黨屏東縣立委鍾佳濱指出，屏東是數一數二的養豬大縣，但他在選區從未遇到養豬業者向他反映擔心政府放寬美豬進口，反而都是關心政府能否提升設備及強化出口競爭，同時也希望政府加強對養豬產業的投資。

    國民黨團總召林為洲受訪時則強調，雖然國民黨在立法院內是少數黨，要用表決擋下萊豬進口並不容易，幾乎是要有奇蹟出現，不過國民黨還是要展現監督政府的決心，今天還有12小時的討論、發言及表決，國民黨會堅持到最後，將來也還要訴諸公投。

    立法院院會24日表決萊豬九項行政命令及相關議案，議事人員一早在議場內將條文資料發送在立委桌上。（記者羅沛德攝）

    立法院院會24日表決萊豬九項行政命令及相關議案，議事人員一早在議場內將條文資料發送在立委桌上。（記者羅沛德攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    馬英九籲讓「萊豬立委」在下次選舉付出代價
    2020/12/24 09:04

    馬英九籲讓「萊豬立委」在下次選舉付出代價
    立院今審萊豬案 將戰到午夜
    2020/12/24 05:30

    立院今審萊豬案 將戰到午夜

    搶看年末聚餐寶典　「它」風味圓潤百搭餐
    國民黨反萊豬晚會 前藍委揭下一步行動：罷免萊豬立委
    2020/12/23 20:46

    國民黨反萊豬晚會 前藍委揭下一步行動：罷免萊豬立委
    保護國產豬？國民黨立委鄭正鈐提案「禁萊豬被豬隻吃下肚」
    2020/12/23 19:42

    保護國產豬？國民黨立委鄭正鈐提案「禁萊豬被豬隻吃下肚」

    華銀首創雙語「AI智慧語音櫃檯」
    高金素梅痛批AIT處長干涉內政 前外交官舉2點：無知蠢爆
    2020/12/23 18:53

    高金素梅痛批AIT處長干涉內政 前外交官舉2點：無知蠢爆
    立法朝野決議不重複發言 明力拚午夜12點前審完萊豬
    2020/12/23 16:38

    立法朝野決議不重複發言 明力拚午夜12點前審完萊豬
    政治今日熱門
    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任
    2020/12/23 20:35

    民進黨中市議會黨團總召 3人協調由謝明源擔任

    中選會委員被提名人陳恩民：公投與選舉分開 是很好的做法
    2020/12/23 13:28

    中選會委員被提名人陳恩民：公投與選舉分開 是很好的做法

    台灣可望成美國境外通關亞太首例 外交部：美方正審核桃機申請案
    2020/12/23 10:27

    台灣可望成美國境外通關亞太首例 外交部：美方正審核桃機申請案

    總統府前元旦升旗典禮照辦 下午記者會推紀念小物
    2020/12/23 11:00

    總統府前元旦升旗典禮照辦 下午記者會推紀念小物

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播