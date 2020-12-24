馬英九籲讓「萊豬立委」在下次選舉付出代價

立法院院會24日表決萊豬九項行政命令及相關議案，議事人員一早在議場內將條文資料發送在立委桌上。（記者羅沛德攝）

2020/12/24 09:04

〔記者施曉光／台北報導〕立法院今天表決開放含萊克多巴胺豬、牛肉進口的行政命令及相關法案，前總統馬英九上午在臉書貼文呼籲支持者一起替議場內的國民黨與民眾黨立委加油打氣，讓違反民意的「萊豬立委」，在下次選舉付出代價，他並指陳蔡英文總統今年8月28日宣布開放進口犯下三大錯誤，迄今至少已有六成以上民眾覺得蔡英文「做不來」，是否就該下臺？

馬英九指出，蔡英文的第一大錯就是決策「黑箱作業、一人獨裁」，不經行政院討論就宣布，而且蔡英文稱開放萊豬是為了加速「臺美雙邊貿易協定」（BTA）的簽署，但為什麼不等到美國大選結束後，再以開放萊豬作為與下屆美國政府談判的籌碼？先亮底牌、籌碼盡失，而且民主黨候選人拜登當選後，更宣布未來進行重大投資之前，「不會簽新的貿易協議」。

請繼續往下閱讀...

馬英九表示，蔡英文的第二大錯是「雙重標準、推卸責任」，過去在野時，強烈反對「毒萊牛」與「毒萊豬」進口，現在大權在握，說開放就開放，聽不進人民的聲音，而且自己變節，卻對曾併肩反毒牛的戰友蘇偉碩醫師「查水表」，不僅雙重標準，更是冷血蠻橫，他呼籲蔡政府要有點常識，別再以「馬維拉」轉移焦點、混淆試聽，推卸責任。

馬英九還說，蔡英文的第三大錯是錯估國內外情勢，目前全球197國有161國（82%）不用萊劑，國內六成民意反對萊劑，近七成不能接受以進口萊豬換取臺美經貿關係改善，但蔡英文仍然一意孤行。

馬英九指出，蔡英文曾說，「讓我們的國民健康有保障，如果做不來，就下臺！」迄今至少已有六成以上民眾覺得蔡總統「做不來」，她是否該根據自己訂的標準下臺？

馬英九說，即使民進黨立委以人數優勢強度關山萊豬，也不代表臺灣人民就要被民進黨吃定，藉由這次表決，民眾可認清哪些立委是出賣人民健康的「萊豬立委」，下次選舉對他們加倍奉還，大家並全力衝刺第二階段的「反萊豬」公投連署，明年八月底以公投展現全民意志。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法