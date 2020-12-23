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    疫情掀下屆台北市長戰火？ 羅智強議場大嗆黃珊珊沒擔當

    國民黨台北市議員羅智強（右圖）大嗆「沒擔當」，台北市副市長黃珊珊（左圖）則強調不是不敢講，而是不想讓同仁陷入困境，自己會扛起責任。（記者鄭名翔攝）

    國民黨台北市議員羅智強（右圖）大嗆「沒擔當」，台北市副市長黃珊珊（左圖）則強調不是不敢講，而是不想讓同仁陷入困境，自己會扛起責任。（記者鄭名翔攝）

    2020/12/23 21:43

    〔記者鄭名翔／台北報導〕國民黨台北市議員徐巧芯今天爆料染疫紐西蘭籍機師其他行蹤軌跡，準備參選下屆台北市長的國民黨議員羅智強，下午於議會藉此題目大嗆可能競選對手、北市副市長黃珊珊，要求她證實軌跡、證明中央隱匿，「我在妳這位子就會直接公布」，批她沒擔當，喊話請有擔當的市長柯文哲到場回答。

    為了聲援徐巧芯，國民黨議員今天藉台北市議會臨時大會，花1小時群起砲轟中央隱匿。羅智強發言時，則將砲火對準黃珊珊，他認為，中央隱匿疫情，還揚言網路流傳足跡不論是否屬實，都涉嫌違反法，要求下架否則開罰，一切都是指揮官陳時中「說了算」，要求黃珊珊立刻證實疫調軌跡，強硬表達市府立場。

    黃珊珊則強調，礙於法令，地方政府無權公告疫調軌跡，因此對相關資訊都無法證實，「這是我們的為難處。」羅智強仍持續逼問，「妳就是不敢講啦」，黃珊珊解釋，不是不敢講，而是不想讓同仁陷入困境，自己會扛起責任。

    羅智強又舉中國「吹哨者」李文亮遭中共當局法辦為例，認為議員為市民監督、把關人民健康，市府應表達強硬態度，告訴大家中央疫情指揮中心只會隱匿，別讓議員淪為被法辦的吹哨人，他嗆黃珊珊，「我在妳這位子就會直接公布」，並稱在議場內有免責權。

    黃珊珊面色鐵青反問，「你要我公布嗎？」議長陳錦祥緩頰說，議員才有免責權、官員沒有，但羅智強仍續嗆，「柯市長起碼有擔當，願意跟中央講實話，站在市民立場，妳擔不起我知道，請柯市長來。」

    黃珊珊不悅地問，「你問我嗎？」羅智強反嗆，「不是問妳問誰啊？」兩人持續交鋒，其他議員看不下去，民進黨籍議員阮昭雄大喊，「今天又不是專案報告！」才讓風波暫時平息。

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