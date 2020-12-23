泰博科技人道援外30萬快篩試劑 使節團長：最及時且最需要的禮物

使節團長哈菁絲大使（左2），代表接受泰博公司董事長陳朝旺象徵性捐贈抗原試劑。（外交部提供）

2020/12/23 18:43

〔記者呂伊萱／台北報導〕泰博科技與福爾關懷基金會共同捐贈30萬劑抗原快篩試劑，將由外交部提供給友邦與友好國家抗疫。外交部常次曹立傑今在外交部主持捐贈典禮，泰博科技董事長陳朝旺象徵性頒贈，由駐台使節團團長、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使哈菁絲（Jasmine E. Huggins）代表接受，多位使節出席觀禮。哈菁絲感謝並形容，此次的捐贈在聖誕節之際是「最及時且最需要的禮物」。

外交部常次曹立傑今（23）日上午主持泰博科技股份有限公司及財團法人福爾關懷基金會共同捐贈30萬劑抗原快篩試劑典禮，受贈國家為不包括教廷的14個友邦加上索馬利蘭，各國使節、代表和代辦今出席觀禮。曹立傑致詞表示，疫情大幅影響人類生活，雖然疫苗已問市，篩檢仍為重要防疫工具。泰博公司在4月間主動捐贈額溫槍及自動量測系統，在第二波疫情肆虐下，主動捐贈30萬劑快篩試劑，具體落實社會責任，是政府協助國際抗疫的好夥伴，感謝泰博公司的慷慨援助。

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泰博科技董事長陳朝旺致詞表示，泰博樂於協助政府與友邦對抗疫情，攜手共度難關。此次與中研院合作開發的試劑操作簡易，並已通過歐盟CE及台灣TFDA認證，只需15分鐘便可獲知檢測結果，將可大幅紓緩醫療檢驗能量不足的壓力。

哈菁絲大使致詞說，感謝泰博公司先前捐贈額溫槍及自動量測系統，以及今天捐贈的30萬劑抗原快篩試劑，證明「Taiwan Can Help」絕對不只是口號，而是具體實踐。哈菁絲感性說，在聖誕節這個充滿愛與感謝的節日，此次的捐贈象徵「最及時且最需要的禮物」。

外交部晚間發布新聞稿宣布此事，感謝民間企業支持政府外交工作，也再度展現台灣暖實力。

外交部常次曹立傑、泰博公司董事長陳朝旺與我14個友邦駐台大使、代辦及索馬利蘭駐台代表合影。（外交部提供）

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