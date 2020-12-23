民進黨中執會通過「吳怡農條款」 入黨未滿2年也能參選主委

若吳怡農有意參選民進黨台北市黨部主委，只要經中執會同意，即使入黨未滿2年也能參選。（資料照）

2020/12/23 17:02

〔記者黃欣柏／台北報導〕民進黨中執會今天第二度討論修正「黨職人員選舉辦法」，會前原傳出民進黨將把黨職選舉的選舉權及被選舉權門檻從現行入黨2年下修至1年，但會中通過的方案並未調整現行入黨連續滿2年之規定，而是針對黨主席及縣市黨部主委選舉設下但書，明定如有重大情事且經中執會同意，得放寬選舉人的入黨期限。

針對「黨職人員選舉辦法」修正，民進黨中執會早在本月2日就曾討論，研議是否要刪除入黨2年之門檻，此修正案也被外界解讀為是替入黨未滿2年的民進黨智庫副執行長吳怡農參選北市黨部主委解套的「吳怡農條款」，但因黨內派系正國會有疑義，全案延至今天處理。

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據悉，民進黨中執會今天通過的方案是維持黨員入黨連續滿2年者擁有選舉權及被選舉權，但第一類黨職之黨主席選舉、第二類縣市及直屬特種黨部主任委員選舉，如有重大情事，經中執會同意者，不受入黨期限之限制。換言之，若吳怡農有意參選北市黨部主委，只要經中執會同意，即使入黨未滿2年也能參選。

另針對台北市黨部主委改選延宕半年多，民進黨中執會今也一併責成台北市黨部儘速依照修正規定啟動主委改選作業，並請市黨部在農曆年前完成改選。

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