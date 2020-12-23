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    新北升格滿10年 侯友宜期許新北市做大事

    新北市長侯友宜擘劃2030城市願景，創造市民安居樂業的環境。（記者賴筱桐攝）

    新北市長侯友宜擘劃2030城市願景，創造市民安居樂業的環境。（記者賴筱桐攝）

    2020/12/23 14:53

    ［記者賴筱桐／新北報導］新北市政府升格即將滿10年，市長侯友宜表示，新北市是全國最大城市，要以「新北市做大市（做大事）」的格局展望未來，市府擘劃2030願景，透過市政重大建設、都市計畫整體開發及成立環境美學顧問團等，翻轉新北市城鄉風貌，帶動北台灣1000萬人口的發展。

    城鄉發展局長黃國峰今天在市政會議報告指出，「新北好，北台好，北台好，台灣才會好」，新北市將建構三大軸心，包括新板特區、三重第二行政中心、新莊副都心，帶動永和、土城、樹林、新莊等行政園區公辦都更，翻轉既有的危老社區。

    另外，從北邊的蘆洲南北側重劃區到南邊的新店十四張農業區，剛好串聯成微笑曲線，中間會經過五股垃圾山、新泰塭仔圳市地重劃案、泰山楓江、新莊知識產業園區、土城暫緩發展區、土城彈藥庫、樹林柑園、三峽麥仔園、中和灰磘等，恰好是位於捷運三環六線的第二環，將來配合都市計畫整體開發，約可提供2000公頃以上土地，一半當作產業用地，其餘規劃住商使用，並取得重大公共設施用地，包括捷運、醫療、社福等，補足都市公設不足問題。

    黃國峰說，城鄉局為國土計畫、區域計畫及都市計畫的主政機關，除了協助市府公共建設進行規劃審議，將持續推動都市針灸、都更三箭改善環境，此外，今年成立環境美學總顧問團，將選出各行政區的代表顏色，打造地標型建築，讓城市發展更具特色。

    侯友宜表示，市政工作承上啟下，一棒接一棒往前走，他擔任新北市副市長初期，國民運動中心一間也沒有，公托少之又少，經過10年努力新北蛻變，近2年興利除弊，提出很多以前不敢想的改變方針，秉持「做事、做事、再做事」的態度，包括五股垃圾山整頓、泰山塭仔圳、蘆洲南北側開發案、果菜市場遷建等，未來10年新北市交通建設、整體開發案逐步到位，希望「新北好、北台好，千萬人共好」，邁向2030年安居樂業的永續城市。

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