守護食安之夜改線上直播 江啟臣：支持指揮中心精進防疫作為

國民黨取消今明在立法院周邊的動員集會活動，國民黨主席江啟臣今表示，支持指揮中心在衡量整體局勢後，精進各項防疫作為。（資料照）

2020/12/23 14:51

〔記者林良昇／台北報導〕因國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）出現本土案例，國民黨取消今明在立法院周邊的動員集會活動，國民黨主席江啟臣今表示，支持指揮中心在衡量整體局勢後，精進各項防疫作為。防疫優先是國民黨的堅持，以取消所有集會的具體作為貫徹防疫決心。

國民黨宣布取消今晚至明日因應立院處理萊豬進口相關法案表決的集會動員，江啟臣今在中常會上致詞指出，253天沒有本土病例的防疫成果不幸被終止，提醒武漢肺炎的威脅從來沒有離開，防疫工作更是一刻都不能鬆懈。威脅不分種族、職業，防疫工作更不應該因人而異。在疫病的威脅下，病毒才是我們共同的敵人。互相指責與歧視都可能造成疫情隱匿，甚至演變成為疫情的破口。

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江啟臣強調，防疫優先是國民黨的堅持，所以原定今晚的守護食安之夜，將取消實體集會，保留立委靜坐，繼續為食安守夜。演出活動及宣講則改以線上直播的方式進行。明天也將取消所有集會，將重心全力放在議場攻防，以具體的作為貫徹防疫的決心。

江啟臣說，國民黨支持指揮中心在衡量整體局勢後，精進各項防疫作為。接下來如果仍有舉辦的各項活動，都將遵守防疫指揮中心的規範，更呼籲參與集會的民眾，配戴口罩、勤洗手，保持社交距離。也要提醒國人配合政府各項防疫工作，有接觸史的國人更應該配合疫調，共同守護得之不易的防疫成果。

江啟臣表示，雖集會方式調整，但反對含萊克多巴胺豬肉進口的決心不會改變，呼籲國人透過各種方式，向選區的立委表達反對開放高風險肉品進口的心聲。期望民進黨立委，可以落實代議制度精神，跟多數民意站在一起，共同守護台灣的食安環境。

江啟臣指出，當執政的多數黨準備以多數暴力碾壓民意時，國會的決議就不代表多數人民的意見，更不是人民反對萊豬進口的最終決戰。

江啟臣說，中選會已經審核通過國民黨所提出的「公投綁大選」以及「護食安」2項公投案。等到各地戶政事務所完成審核後，就可以展開第二階段的連署，國民黨將結合民間力量，在審核完成後積極展開連署、宣傳工作，讓台灣人民能夠在明年8月28日執行公投，來彌補代議制度的不足。

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