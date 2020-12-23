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    取消今明2日「食安之夜」集會抗爭 國民黨：改線上直播

    國民黨今晚與民團合辦「拒萊豬、護食安　民主守夜晚會」，國民黨表示，經過審慎評估與討論後，將取消戶外動員活動。圖為黨主席江啟臣。（資料照）

    國民黨今晚與民團合辦「拒萊豬、護食安　民主守夜晚會」，國民黨表示，經過審慎評估與討論後，將取消戶外動員活動。圖為黨主席江啟臣。（資料照）

    2020/12/23 14:17

    〔記者林良昇、陳昀／台北報導〕因應國內武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情新增案例以及中央疫情指揮中心提出的防疫新原則，國民黨今表示，經過審慎評估與討論後，將取消戶外動員活動，原訂今晚（23日）於立法院前舉辦的「守護食安之夜」，改為晚間6時30分在國民黨官方臉書及各黨籍立委臉書進行線上直播；至於明（24）日「全民繞行立法院」活動則全程取消，但仍會線上直播立法院院會審議萊豬進口行政命令的實況，呼籲民眾改為線上關心捍衛食安議題。

    國民黨指出，考量新冠肺炎疫情趨勢，為避免成為疫情擴散的破口，決定取消今、明2天於立法院周邊舉行的「拒萊豬、護食安」相關動員活動，但為表達堅定反對萊豬進口的立場，國民黨立委今晚為食安守夜的行動仍照常舉行，改為晚間6時30分在國民黨官方臉書及各黨籍立委臉書進行線上直播，希望關心食安議題的民眾們能透過線上觀看與留言，表達共同捍衛食安的心聲。

    至於原訂明日舉行的「全民繞行立法院」活動，國民黨表示，將全程取消，但仍會於國民黨官方臉書直播立法院院會審議萊豬進口行政命令的實況，讓民眾了解誰是真正捍衛食安？誰引進萊豬傷害國人健康？同樣呼籲民眾線上關心萊豬進口議題。

    國民黨表示，全力捍衛國人健康之際，也會以謹慎的態度面對疫情，負起防疫的責任。因此，雖然民眾無法在現場表達守護食安的立場，但希望大家仍可以持續打電話至各民進黨籍立委辦公室，要求民進黨立委不要「只有黨意，忘了民意」，執意成為萊豬立委，並將反對萊豬的堅定立場傳達給民進黨立委。

    國民黨強調，萊豬進口議題攸關全民健康，力擋的決心不會打折扣，一定會與國人站在一起，共同為守護全民及我們下一代的健康而努力。

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