英國爆發武肺變種病毒 蘇揆：尊重專家、認同趨嚴

針對英國爆發武肺變種病毒，蘇揆表示，尊重專家、認同趨嚴。（記者劉信德攝）

2020/12/22 11:37

〔記者黃欣柏／台北報導〕英國近日爆發武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）變種病毒，國民黨立委吳斯懷今在立院質詢時要求政府應超前部署。對此，行政院長蘇貞昌表示，目前專家會議正在進行，他尊重專家會議，但也認同要朝趨嚴的方向來走。

吳斯懷質詢指出，目前英國爆發變種病毒，英國衛生大臣在本月20號通報，當天就已經有3萬6千人確診，當中又有超過70%是變種病毒造成，歐盟在昨天已召開緊急會議，法國更是陸海空全面禁行，但我國衛福部長陳時中卻說，就算國人把變種病毒帶回台灣，也無法在國內傳播，「部長這麼有信心是很危險的事情！」

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吳斯懷強調，我們的規定很好、措施很棒，他也都給予肯定，但是還是有漏洞，否則就不會發生日前有機師染疫的事情，建議政府要超前部署，絕對不能說滿話，以為有14天隔離就足以抵擋任何可能的風險。

此外吳斯懷也提到，我國疫苗獲得的期程、數量及施打順序，都有如最高機密，現在許多歐美國家都已經開始施打，多數東南亞國家到明年3月也都可以施打，我們現在卻連什麼時候可以獲得疫苗都還不清楚，此事與邊境管制等事宜一樣，蘇揆應該要一肩挑起，不應讓陳時中部長承擔，也建議蔡英文總統與蘇揆在獲得疫苗後，應該率先公開施打，讓國人安心。

對於，蘇揆答詢表示，有關疫情二度爆發及英國新病毒失控，現在專家會議正在進行，這一年來防疫都是尊重專家會議，但他也認同確實應該要朝超前部署、更加趨嚴的方向來走。至於疫苗相關事宜，蘇揆則強調，有些事情還不宜公布，但包括期程、數量等，他都有掌握，會將率先施打疫苗的建議轉達給總統，他個人也願意施打。

吳斯懷另質疑，先前美國衛生部長來台見了蔡總統，也見了國安會秘書長顧立雄、經濟部長王美花及衛福部長陳時中，而最近駐日代表謝長廷回台為福島五縣食品探路，也同樣見了蘇揆的長官與部屬，日前顧立雄跟王美花到日本駐台代表官邸去吃飯，若非出了車禍，蘇揆都還不知道，若未來福島五縣食品要進口，蘇恐怕無法充分掌握訊息。

蘇揆對此表示，吳斯懷的分析聽起來很用心整理，但結論是錯的，美國衛生部長不是負責貿易，他是衛生部長，所以來跟衛福部長見面，而日前官員與日本駐台代表餐敘，他沒有參加，也可見沒有要談什麼福島五縣食品進口的事情。

國民黨立委吳斯懷今在立院質詢時要求政府防疫應超前部署。（記者劉信德攝）

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