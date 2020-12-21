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    強化反恐、城鎮戰 憲兵綜合訓練場明年10月落成

    憲兵為強化城鎮作戰、反恐戰力，擬在新北市泰山區的原「堅實營區」興建「特種作戰綜合訓練場」，國防部今日在政府採購通報發布訊息指，此案在今日正式決標。圖為國慶典禮預演，憲兵快反連部分官兵戴頭盔、著迷彩服的戰鬥造型騎駕重型機車，為首都衛戍作戰。（資料照，記者羅沛德攝）

    憲兵為強化城鎮作戰、反恐戰力，擬在新北市泰山區的原「堅實營區」興建「特種作戰綜合訓練場」，國防部今日在政府採購通報發布訊息指，此案在今日正式決標。圖為國慶典禮預演，憲兵快反連部分官兵戴頭盔、著迷彩服的戰鬥造型騎駕重型機車，為首都衛戍作戰。（資料照，記者羅沛德攝）

    2020/12/21 17:13

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵為強化城鎮作戰、反恐戰力，因此在新北市泰山區的原「堅實營區」興建「特種作戰綜合訓練場」，國防部今日在政府採購通報發布訊息指，此案在今日正式決標，約耗資2億餘元，將興建具有台北捷運車廂月台、銀行、KTV等城市實景，待明年10月完工，將有助於憲兵、特戰部隊強化訓練成效。

    根據政府採購公報相關資訊，「堅實營區特種作戰綜合訓練場新建工程」底價為2億3674萬2035元，而憲兵司令部所編列的總預算為2億6084萬4022元。此案由「鴻銘營造工程有限公司」以2億3500萬元得標，預計明年10月完工。

    根據軍方今年2月送至立法院的預算解凍報告指出，由於中國近年不斷以「大規模軍事演習」及「斬首戰」威脅，運用特工部隊突襲，摧毀指揮中心斬首作戰行動。為因應威脅，憲兵依據作戰需求新建訓練場，設施包括便利商店、銀行、餐館、KTV、台北捷運車廂與月台等設施，另設有巷戰戰鬥場等。

    「堅實營區」過去為憲兵重要營區，曾為裝甲憲兵單位的營部駐地，但隨著憲兵組織調整，因而轉型成訓練用地。

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