放棄罷免！陳致中：感謝不同民意賜與檢討機會

罷中團體今正式聲明放棄補件，陳致中表示感謝不同民意賜與檢討機會。（記者王榮祥翻攝）

2020/12/21 12:10

〔記者王榮祥／高雄報導〕罷免高市議員陳致中總部今發出三點聲明，指出第二階段連連署補件數遠高於預期，以現有人力物力，在短短10天內無法達成，感謝大家一路以來的關心和鼓勵；陳致中則強調願受最嚴厲監督，也感謝不同民意賜與檢討機會。

罷中團體「鎮港除蟲隊」聲明，一、為什麼要罷免陳致中，是因為相信前鎮小港區的居民，值得有更好的民意代表來為大家服務；二、關於連署書，總部只有被動式收件，沒辦法核實每個連署書所寫的資料和內容，所以會有差距；三、罷免活動是公民運動，當然也要尊重公民決定；四、罷免目前是提案失敗，如果日後表現的不符合民眾期待，還是有可能再被提出罷免，所以期待陳致中議員好好表現。

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罷中團體指出，這段日子感謝無數民眾的關心和鼓勵，也很對不起讓大家失望，未來會持續關注地方事務，為大家擔任監督角色。

高市議員陳致中今表示，每一天都以誠惶誠恐、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心情來履行代議士工作，願接受最嚴厲監督、鞭策與淬煉，也期許自己從中獲得學習、改錯及成長，要感謝不同民意賜予他檢討的機會，因為嚴格檢驗即是進步的推動力！

陳致中進一步指出，也要謝謝這段時間以來，許多鄉親對我的關心與鼓勵，雪中送炭，銘感五內；他堅信民意代表應隨時接受各界民意的檢驗，抱持最大的謙卑之心，聆聽每一位市民寶貴的意見。

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