為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    放棄罷免！陳致中：感謝不同民意賜與檢討機會

    罷中團體今正式聲明放棄補件，陳致中表示感謝不同民意賜與檢討機會。（記者王榮祥翻攝）

    罷中團體今正式聲明放棄補件，陳致中表示感謝不同民意賜與檢討機會。（記者王榮祥翻攝）

    2020/12/21 12:10

    〔記者王榮祥／高雄報導〕罷免高市議員陳致中總部今發出三點聲明，指出第二階段連連署補件數遠高於預期，以現有人力物力，在短短10天內無法達成，感謝大家一路以來的關心和鼓勵；陳致中則強調願受最嚴厲監督，也感謝不同民意賜與檢討機會。

    罷中團體「鎮港除蟲隊」聲明，一、為什麼要罷免陳致中，是因為相信前鎮小港區的居民，值得有更好的民意代表來為大家服務；二、關於連署書，總部只有被動式收件，沒辦法核實每個連署書所寫的資料和內容，所以會有差距；三、罷免活動是公民運動，當然也要尊重公民決定；四、罷免目前是提案失敗，如果日後表現的不符合民眾期待，還是有可能再被提出罷免，所以期待陳致中議員好好表現。

    罷中團體指出，這段日子感謝無數民眾的關心和鼓勵，也很對不起讓大家失望，未來會持續關注地方事務，為大家擔任監督角色。

    高市議員陳致中今表示，每一天都以誠惶誠恐、戰戰兢兢、如臨深淵、如履薄冰的心情來履行代議士工作，願接受最嚴厲監督、鞭策與淬煉，也期許自己從中獲得學習、改錯及成長，要感謝不同民意賜予他檢討的機會，因為嚴格檢驗即是進步的推動力！

    陳致中進一步指出，也要謝謝這段時間以來，許多鄉親對我的關心與鼓勵，雪中送炭，銘感五內；他堅信民意代表應隨時接受各界民意的檢驗，抱持最大的謙卑之心，聆聽每一位市民寶貴的意見。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    助推動罷免綠營民代 國民黨中央下令地方動員
    2020/12/19 08:16

    助推動罷免綠營民代 國民黨中央下令地方動員
    罷免陳致中恐難補萬份連署 發起團體坦言未獲前鎮小港選民認同
    2020/12/17 13:13

    罷免陳致中恐難補萬份連署 發起團體坦言未獲前鎮小港選民認同

    規範誘因雙管齊下　打造能源「國家隊」
    「罷中」二階2.9萬份連署交卷 陳致中︰以謙卑心尊重每位市民
    2020/11/02 21:04

    「罷中」二階2.9萬份連署交卷 陳致中︰以謙卑心尊重每位市民
    罷「中」二階達標明送件 陳致中：尊重不同民意
    2020/11/01 17:15

    罷「中」二階達標明送件 陳致中：尊重不同民意

    台新「您的一票，決定愛的力量」投票創新高
    政治今日熱門
    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚
    2020/12/20 19:43

    遭酸民洗板「兩個飛彈就能打中共」 賴品妤高EQ反應網狂讚

    為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...
    2020/12/20 19:39

    為蘇偉碩背書又不敢承認錯誤！ 林俊憲：國民黨就是學不會...

    共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死
    2020/12/20 21:23

    共軍稱戰車巷戰演習成功 前政戰學院院長：到台灣是找死

    貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重
    2020/12/20 20:41

    貪食蛇機車遊中壢宣傳罷免投票 王浩宇：尊重 影片

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播