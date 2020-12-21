修法增不動產申報登錄查核權 徐國勇稱「三不」突襲性查核

立法院內政委員會今日審議「平均地權條例部分條文修正草案」，將修法增訂主管機關查核權。內政部長徐國勇備詢說明，希望主要以書面查核，也會不定期、不通知、不預警的突襲性查核。（記者叢昌瑾攝）

2020/12/21 11:02

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會今日審議「平均地權條例部分條文修正草案」，將修法增訂主管機關查核權。內政部長徐國勇備詢說明，希望主要以書面查核，也會不定期、不通知、不預警的突襲性查核。

根據行政院所提草案條文，直轄市、縣市主管機關為查核申報登錄資訊，得向權利人、義務人、地政士或不動產經紀業要求查詢、取閱相關有關文件或提出說明；主管機關為查核疑有不實之申報登錄價格資訊，得向相關機關或金融機構查詢、取閱價格資訊有關文件。受查核者不得規避、妨礙或拒絕。

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徐國勇報告表示，為促進不動產成交資訊更透明正確，修正將成交案件之門牌、地號完整揭露，並溯及已揭露案件，並增訂主管機關查核權及查核範圍；增訂自行銷售預售屋者，應於銷售前以書面報請所在地之直轄市、縣市主管機關備查，並應於簽訂買賣契約書之日起30日內申報登陸資訊。

徐國勇提及，為遏止申報登錄義務人刻意利用資訊缺乏或不實炒作哄抬，修正對於屢不改正者加以加重罰鍰額度，並增訂違反自行銷售預售屋申報登錄規定、規避、妨礙或拒絕查核及違反自行銷售預售屋前應報備查規定之罰責。

徐國勇說，成屋及預售屋買賣未依限申報或申報價格不實的罰責，建議按照建物戶棟數處罰，以嚇阻有心人士炒作。

時代力量立委陳椒華表示，房價高讓年輕人不敢生，房價高是政府給的避孕藥，所以「平均地權條例」怎麼修很重要，目前台南市很慘，社會住宅的興建數量是掛零。她呼籲，不要輕忽人民對於實價登錄2.0期待，執政黨不要廢棄蔡英文總統的執政承諾。

「公開透明、資訊對稱！」民眾黨立委蔡壁如指出，公開是最好的防腐劑，房市部分應公開透明，資訊也要對稱，台灣的房市過去20年來是地下市場，資訊極不透明，民眾像是砧板上的魚肉，修法應朝公開透明前進。

國民黨立委陳玉珍質詢問及，實價登錄2.0要求揭露完整門牌、地號，這要如何落實查核？徐國勇回應，書面查核最重要，希望能夠有查核權讓財政部和銀行調取資料，還要出動人力查核、調閱紅單等，希望主要以書面查核，也會不定期、不通知、不預警的突襲性查核。

民進黨立委羅美鈴質疑，在英國，若登錄不實可判刑10年以上，台灣即便修法後罰責還是不重，台灣與其他國家相比非常輕。例如香港是連歷次轉手資料都已經揭露，但房價還是非常高，一坪高達100萬、200萬元，這值得台灣借鏡。內政部次長花敬群說，實價登錄目的是資訊透明，不是抑止房價。

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