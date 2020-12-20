民進黨新北市黨部成立三峽聯絡處 何博文砲打市府

何博文出席三峽區聯絡處成立，並向大家喊話繼續支持民進黨。（記者邱書昱攝）

2020/12/20 20:40

〔記者邱書昱／新北報導〕民進黨新北市黨部今天成立三峽區聯絡處，黨部主委何博文授證給三峽區主任陳相得，陳相得承諾，未來會反應民眾心聲，並和在地民意代表們一起努力。此外，何博文砲火對準新北市府，批評承諾給50歲以上農漁民全額健檢補助，應該放寬到合格的醫療機構就能給予核銷，才能達到補助美意。

三峽區聯絡處成立大會，立委吳琪銘、市議員林銘仁、廖宜琨、彭成龍也到場。吳琪銘表示，從防疫成功就能看出民進黨是會做事的政府也會顧及下一代，而擔任主委的何博文也積極推動黨務，邀請鄉親一起攜手為新北市共同努力。

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何博文表示，接任主委就是要腳踏實地做事、了解民意，不是選舉時才來，而台灣的民主也非天上掉下來的禮物，過去民主前輩相信民主價值，不畏打壓反抗威權，因此呼籲年輕人支持民進黨執政。

話鋒一轉，何博文批評，新北市府原本承諾要給50歲以上的農漁民全額的健檢補助，但發現全新北市的農漁民有5萬人，卻只補助4千人，還說每年補助都沒用完。

他說，健檢補助會沒用完，是因為新北市政府要求農漁民要到指定的醫療機構健檢才有全額補助，「要大家跑到其他行政區，當然每年補助都不會用完。」

何博文呼籲市府，只要農漁民到合格的醫療機構健檢，就應該予以核銷，「如果新北市長侯友宜做不到，我們就把新北市贏回來，我們自己來做。」

民進黨新北市黨部三峽區聯絡處成立大會。（記者邱書昱攝）

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