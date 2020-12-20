國軍募兵、留營成效佳，國軍動支7.7億第一預備金。（資料照）

2020/12/20 13:25

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部全力推動募兵政策，盼志願役官兵得以在今年底達成編現比90%目標。根據國防部近日送至立法院的報告指出，由於年度招募、留營成效良好，因此今年針對「軍事人員」預算科目，申請動支6.59億餘元第一預備金，另針對「軍眷維持」科目動支1.13億餘元第一預備金，藉此支應募兵所需。

根據國防部近日送至立法院的報告指，國防部欲就「軍事人員」預算科目，申請動支6億5982萬4千元第一預備金，主要是因辦理招募及留營成效良好，志願役人力持續成長，所需經費不敷如列數所致，動支的費用皆用於人事費。

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至於「軍眷維持」預算科目動支部分，國防部解釋，這是因年度招募、留營成效良好，申請水、電補助戶數比去年更增加，推估這項預算的年度增加需求，總計2800萬元。另，軍眷生育、婚喪補助元編列預算月份分配不足以支應，經陳報，行政院主計總處將今年9到12月預算，調整至6至8月執行並核定在案。

國防部指，依據今年「軍眷維持」預算科目動支情形，依據實際申請發放在案件數統計，截至今年10月31日的執行率已達98.6%，推估年度預算約短絀8500萬元。

這也是國防部繼去年動支第一、第二預備金共22.8億元用於募兵後，再度動用預備金支應相關預算。國防部強調，上述動支數符合「預算法」第22條、第64條規定。

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