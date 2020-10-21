聽聞戰狼在斐濟施暴 龐皮歐替「台灣朋友」砲轟中國

龐皮歐21日簡報指出，聽聞中國駐斐濟使館人員對台灣外館人員施暴，希望台方人員早日康復。（法新社）

2020/10/22 01:13

〔即時新聞／綜合報導〕中國外交人員日前闖入我駐斐濟代表處國慶酒會，遭阻時暴力相向導致我外館人員受傷腦震盪，美國主流媒體《華爾街日報》報導中國惡行。美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）對此指出，聽聞中國外交官在斐濟出現的暴力行為，「希望我們的台灣朋友可以健康、安全並康復。」

中國外交人員本月意圖闖入我駐斐濟外館國慶酒會情蒐，遭阻卻以暴力相向，導致我外館人員受傷腦震盪。中國官方卻立刻反咬我方人員挑釁，還謊稱「真相」是台灣人員對「正常執行公務」的中國人員言語挑釁和肢體衝突，導致中方受傷，最後中方向警方撤告，斐濟政府也承諾未來將協助我外館活動。

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美國國務院官方推特21日釋出龐皮歐簡報影片，他表示，美方近期與日本達成新的「HNS」軍事相關協議，同時也與斐濟簽訂貿易協議，以促進美國與斐濟之間的商業關係，提到這點時，龐皮歐停頓了下來，並說有聽聞本月早些時候，中國外交官闖進台灣駐斐濟外館，對賓客拍照，並對台灣人員動粗。

龐皮歐說，這導致台灣外館人員受傷，「希望我們的台灣朋友可以健康、安全並康復，很不幸地，這不是我們首次聽到中國外交官表現得不恰當。」關於中國戰機頻頻侵擾台灣周圍空域，龐皮歐說，中國到處在全球各地違反諾言，包括香港、包括對美國前總統歐巴馬承諾的「不會將南海軍事化」，甚至包括承諾全球公開疫情資訊。

美國國務院推特

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