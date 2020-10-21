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    原民會今年設433處文健站 打造原民長者第2個家

    原民會主委夷將．拔路兒先前訪視光復鄉南富文化健康站，與部落長者合照。（原民會提供）

    原民會主委夷將．拔路兒先前訪視光復鄉南富文化健康站，與部落長者合照。（原民會提供）

    2020/10/21 20:20

    〔記者李欣芳／台北報導〕為確實落實蔡英文總統的政策，發展以「族人照顧族人」、「因族因地制宜」的長照資源，原民會明天將在行政院院會提出「建構長照2.0文化健康站推動情形」指出，今年度文健站已設置433處，培植在地族人擔任照服員1176人，服務原住民族長者1萬3853人，提供原住民族長者連續性、可近性及具文化性的專要照顧服務，滿足原住民族地區及都會原住民族聚落長者照顧需求。

    原民會表示，為提升文健站整體環境，運用第一期前瞻基礎建設計畫編列經費達15.92億元，補助地方政府改善站內的長者健康促進、卡拉OK及辦公設備、無障礙通道及廁所及部落內公共設施包括無障礙坡道、景觀設施、護欄及步道等，打造文健站成為原住民族長者第2個家。原民在前瞻2.0也爭取到16.04億元繼續改善，這是讓原住民族社會相當有感的政策。

    行政院發言人丁怡銘今晚表示，依據長期照顧十年計畫2.0第六章原住民族長期照顧，原民會致力於滿足原住民族長者照顧需求，培植在地族人擔任照服員及發展具文化敏感度的服務模式，是目前原住民族很有感的政策，確實落實蔡英文總統政策，發展以「族人照顧族人」、「因族因地制宜」之長照資源，自106年起經過4年的努力，文健站的布建成效有目共睹。

    丁怡銘表示，未來，原民會、衛福部、交通部及勞動部等部會與地方攜手合作共同解決目前推動遭遇的困難包括：如原住民族地區交通接送、文健站照服員勞動權益認知不足、餐食服務營養及食安的把關，都會逐步的解決。而針對尚未設有文健站或其他長照服務資源的原住民族地區及都會區原住民聚集處，原民會也會透過盤點，讓全體原住民族都能看得到也用得到長照服務。

    行政院發言人丁怡銘表示，經過四年的努力，文健站的布建成效有目共睹。（資料照，記者李欣芳攝）

    行政院發言人丁怡銘表示，經過四年的努力，文健站的布建成效有目共睹。（資料照，記者李欣芳攝）

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