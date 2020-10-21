促轉會試辦「政治受難家庭照顧服務方案」 楊翠：沒有結案那一日！

促轉會21日舉行「促轉會推動政治受難家庭照顧支持服務方案」記者會，主委楊翠出席致詞並同與會來賓合影留念。（記者叢昌瑾攝）

2020/10/21 12:27

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院促轉會今日宣布，在台北、台中、高雄三地試辦「政治受難家庭照顧服務方案」，由政府與民間社福團體合作，建立對政治受難家庭服務模式，並嫁接既有長照體系，試辦內容有電話關懷、聚會服務、長照、家照、經濟資源及心理支持等；促轉會主委楊翠強調，「國家照顧方案沒有結案的那一日」，促轉會無論何時落日，該方案都會長期推動。

促轉會今日召開「推動政治受難家庭照顧服務方案」記者會，包含政治受難者團體聯合工作小組召集人蔡寬裕、二二八事件受難家屬代表林黎彩、台灣二二八關懷總會理事長潘信行、台北市高齡政治受難者關懷協會理事吳建東、中華民國家庭照顧者關懷總會、台北立心慈善基金會、台中市紅十字會、高雄市家庭照顧者關懷協會等社福團體，以及民進黨立委吳玉琴、周春米、鍾佳濱、范雲，民眾黨立委賴香伶、無黨籍立委林昶佐、時代力量立委王婉諭等人都到場支持。

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楊翠表示，台灣的國家轉型正義工程是龐大修復工程，還原歷史真相、獲得社會見證、平復歷史傷痕都是非常重要工作，只有透過這個才有辦法達到社會和解。

楊翠指出，在平復歷史傷痕上，對於政治受難者及家屬的家庭照顧，如何真正落實是非常重要一環。促轉會過去兩年關注政治受難者及家庭，對於國家信任的重新建立，因為政治受難是國家做錯了事情，國家對於受難者及家屬造成傷害。

楊翠談及，平復傷痕主要是做人對人工作，促轉會培訓的助人工作者進行長期家訪，透過近距離對話及聆聽過程，了解政治受難家庭的需求。透過訪談可以了解需求非常多元，包含身心療癒、長期照顧、福利資源連結及嫁接、法律權益的方面。

「政治受難者家庭創傷具有特殊性！」楊翠說，政治受難者及家屬的創傷幾乎是以整個家庭為單位，有明顯「代間創傷」，這特殊性又很難被社會了解，相關資源取得比較困難，在既有長照體系無法被承接，所以促轉會希望建立整個資源完整嫁接，建立台灣本土政治受難家庭照顧服務網絡，以國家來長期推展方案。

楊翠強調，台灣的轉型正義最早是政治受難者在做，這是非常弔詭事情，現在他們已經年邁仍然帶著創傷，接下來就是國家責任，希望透過政治受難家庭照顧服務方案關注個人主體，「國家照顧方案沒有結案的那一日」，促轉會無論何時落日，方案都會朝著長期延續性來規劃及推動。

促轉會委員王增勇說明，台灣雖然解嚴30年，政治暴力創傷仍是現在進行式，要做這件事是因為政治受難者年紀大了，現行長照體系與政治受難者並無交集，兩者並不了解，政治受難者也不信任國家，也不信任代表國家的長照體系，長照機關對於受難者生命經驗不了解，只要當事人拒絕3次就可以結案。

王增勇指出，試辦計畫是把照顧和心理療癒結合在一起，不會強迫受難者參加，促轉會邀請民間社福團體與政府一起來做，促轉會有一天會結束，民間力量無窮。

該方案是三方協力，以政治受難者做為主體，會提供三個層次照顧服務，先在台北、台中、高雄設立服務試辦據點，專門提供前輩和難友定期聚會的活動，在那個空間可以安全的分享生命經驗、說故事、有人聆聽，也會提供交通服務，排除參與的困難。

王增勇提及，還沒有決定要來的政治受難者及家屬，促轉會也透過電話外展服務保持聯絡，「服務沒有結案的一天」，只要政治受難者名單中，都會永遠的關懷他們，等待及陪伴他們在這個過程，隨時歡迎政治受難者及家屬來據點。

王增勇表示，在第二個層次，該據點會有一站式服務，若需要長照服務，可以透過個案管理方式協助連結需要資源，如果經濟有困難，可以透過這個點進入社會救助的體系，國家該給他們的公民權益保障，都會透過這個據點來提供長輩。

他強調，若長照服務不足，促轉會也會提供第三層「密集照顧方案」，確保政治受難者晚年能有人照顧，，希望透過這三層讓年邁的受難者，在健康或面對失能有無縫接軌的照顧服務，這些都是促轉會規劃的服務內容，在明年3月之前發展出可行的方案。

據第二波規劃，未來有100個以上政治受難者名單地方，如基隆、桃園、南投、嘉義、台南、花蓮等地，促轉會希望可以普設據點，讓長輩可以就近服務；王增勇說，這是一個長遠工程，這是國家應該做的，「很抱歉我們來晚了」，但現在要開始，希望把台灣的創傷療癒及服務照顧模式建立出來。

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