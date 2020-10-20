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    首頁　>　政治

    忽然想起「潘恒旭」 黃文益：高市快辦肉燥飯PK賽

    黃文益今舉潘恆旭很會辦活動為例，提醒高市觀光局趕緊規劃肉燥飯大賽。（記者王榮祥翻攝）

    黃文益今舉潘恆旭很會辦活動為例，提醒高市觀光局趕緊規劃肉燥飯大賽。（記者王榮祥翻攝）

    2020/10/20 16:22

    〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員黃文益今在高市議會交通部門質詢時指出，看到觀光局、想起潘恒旭，他當局長是個傳奇，雖然無所不用其極拍韓國瑜馬屁，但也有可取處，就是常洞濁先機搶辦活動；黃文益提醒觀光局，趁著肉燥飯討論熱潮，趕緊舉辦肉燥飯PK賽，別讓其他縣市捷足先登。

    高市觀光局長周玲妏指出，其實在整個話題炒熱同時，3縣市觀光局已經有聯繫，加上台南市長黃偉哲今天跑到高雄踢館，高市府將馬上反制，會馬上展開（肉燥飯PK）。

    黃文益今質詢指出，看到觀光局長，讓他想到觀光局的前輩潘恒旭，他認為潘恒旭當局長是個傳奇人物，因為他無所不用其極拍韓國瑜馬屁、辦了很多活動，雖然這部分讓很多人不任同，但他也有可取之處，就是很容易發現、洞濁先機規劃活動。

    黃文益表示，其實活動如果辦得好，就會帶來觀光財，但可惜沒規劃完，以至於到現在這個情況。

    他進一步指出，近期網路熱門話題都在討論哪裡肉燥飯好吃，「這大概是邁邁先挑起的話題」，引來黃偉哲、潘孟安回應，接著網路上大家開始討論，他建議觀光局把握機會，規劃肉燥飯大PK，也把台南、屏東納入，帶動一波美食觀光財。

    黃文益說，要做就要快，由高市發起話題、就由高市結尾，別讓外縣市捷足先登，別讓其他縣市先做了，輸了就難看。

    黃文益今在觀光局質詢時笑說，看到觀光局就想起觀光局前輩潘恒旭。（資料照，記者王榮祥攝）

    黃文益今在觀光局質詢時笑說，看到觀光局就想起觀光局前輩潘恒旭。（資料照，記者王榮祥攝）

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