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    反萊豬公投中選會辦聽證會「卡案」? 李進勇：好意安排

    中選會主委李進勇今19日出席立法院內政委員會，列席報告業務概況並備質詢。（記者塗建榮攝）

    中選會主委李進勇今19日出席立法院內政委員會，列席報告業務概況並備質詢。（記者塗建榮攝）

    2020/10/19 15:03

    〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國將在明年元月起進口含萊克多巴胺的美國豬肉、30月齡以上美國牛肉進口，引發各界議論，國民黨更發動「公投綁大選」、「顧食安公投」2項公投連署，中選會決議將就上述2公投案舉行聽證會釐清爭點，遭國民黨質疑是為「卡案」。中選會主委李進勇今在立法院表示，這是好意的安排，藉此協助提案人釐清疑點、符合公投法規定。

    李進勇今日赴立法院內政委員會業務報告、備詢，由於中選會在本月16日召開委員會，決議國民黨提出2項公投案將舉行聽證，國民黨提案的二項公投連署也成朝野立委質詢焦點。李進勇會前受訪時表示，聽證會重要目的在於協助提案人，讓提案澄清疑點、符合「公投法」規定，因此聽證會是好意的安排。

    國民黨立委陳玉珍質疑，我國並非首次舉辦食安公投案，這次卻針對反萊豬公投舉辦聽證會，用意為何？李進勇表示，由於萊豬案立法院還在審查，公投案是否符合「重大政策複決」案，須待重大政策已經成立或即將成立，才能複決推翻。但現階段此案前途未卜，有爭議就要透過聽證會釐清。而中選會無權、無責決定政策是否通過，要看立法院審查結果。

    至於聽證會時間，李進勇說，本週五（23日）將會決定。

    國民黨立委洪孟楷質疑，李進勇擔任雲林縣長時曾公開反對含瘦肉精美豬進口，李進勇對此表示，站在中選會立場辦理萊豬等公投案，必須堅守獨立機關中立性，至於他個人價值的取捨，可以接受公評。

    對於民進黨立委賴惠員關心此公投案，李進勇表示，由於美豬案尚有9項行政命令還在立法院審查，是否符合重大政策「複決案」定義，尚有釐清必要。他重申，中選會是站在好意讓領銜人提出適當修正，而舉辦聽證會，就是要聽到真正的民意。

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