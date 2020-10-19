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    首頁　>　政治

    盧秀燕加碼補助南陽國小校舍改建 謝志忠開酸

    南陽國小校舍拆除重建，蔡其昌爭取中央補助才走，盧秀燕即允諾由市府補助，市議員謝志忠開酸「終於找到爭取市府補助的最佳方式」。（記者歐素美攝）

    南陽國小校舍拆除重建，蔡其昌爭取中央補助才走，盧秀燕即允諾由市府補助，市議員謝志忠開酸「終於找到爭取市府補助的最佳方式」。（記者歐素美攝）

    2020/10/19 10:15

    〔記者歐素美／台中報導〕南陽國小校舍重建即將完工，視聽教室及圖書館內裝闕如，立法院副院長蔡其昌上週才在市議員謝志忠陪同下會勘，爭取中央明年補助施作，台中市長盧秀燕今天又在立委江啟臣等陪同下到場，說明市府將利用今年結餘款全額補助，外加操場及校門整建經費共2000萬，外界解讀盧此舉是為市長選戰「消毒」，盧則否認。

    謝志忠得知後，也不忘酸說，「終於找到爭取市府補助的最佳方式」，日後學校爭取補助就找蔡其昌副院長邀國教署等會勘。

    南陽國小信義及仁愛樓去年拆除重建，因多次流標採減項發包，致兩棟建築即將在本月底完工，視聽教室及圖書館內裝卻闕如，上週一市議員謝志忠陪同立法院副院長蔡其昌到場會勘，爭取國教署明年預算補助，約1400萬經費將由中央負擔85%，市府分攤15%。

    不料，台中市長盧秀燕今天又在市議員張瀞分及立委江啟臣陪同下，提前到南陽國小視察，並「拍板定案」，視聽教室及圖書館內裝經費1400萬元將由市府今年結餘款補助，外加補助操場及校門建經費約600萬，總經費約2000萬元。因蔡其昌前腳才走，盧秀燕後腳就來，被解讀是為台中市長選戰提前「消毒」。

    盧秀燕今天面對媒體詢問時指出，「這個我不清楚」，強調其上任後，江啟臣立委及張瀞分議員就交代她針對南陽國小「開不了工的要開工，完不了工的要完工」，去年她親自來動工，因地方的民意代表都這麼用心爭取學校建設，自己一定全力以赴。

    盧秀燕並強調，預算的盤點不可能是一秒瞬間發生，需要不斷盤點，包括像操場一再流標也不是馬上發生，所以「講說一時之間為了什麼事情才來，這可能對預算程序不太了解」，強調「地方民意代表、教育界及家長的心聲，我們全力以赴，「辦教育，就是要辦好教育」。

    盧秀燕說，江啟臣委員之前一直在爭取中央的經費，如果能到位早就到位了，但中央很多經費都調去防疫等特別預算，現在的經費也非常辛苦，不斷舉債中，我們也可以理解及了解，強調江啟臣去年即表明如果中央預算爭取不順利，市府就自己想辦法，甚至家長都要自己去募款做校門，這也不是臨時發生的，因現在10月，市府盤點調度後發現還可支應南陽國小經費，所以今天特別來說明。

    蔡其昌前腳才走，盧秀燕即跟著到南陽國小會勘，並同意補助校舍改建經費，被外界解讀是為市長選戰消毒，但盧否認。（記者歐素美攝）

    蔡其昌前腳才走，盧秀燕即跟著到南陽國小會勘，並同意補助校舍改建經費，被外界解讀是為市長選戰消毒，但盧否認。（記者歐素美攝）

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