國軍試行軍紀精進案 年考績「吃丙」官兵擬汰除

國防部今天表示，為持續落實部隊紀律要求、提升人員素質，國軍試行紀律改革專案，目標為提升留優汰劣效率、鞏固國軍精實戰力，12月底研討試行狀況後，將頒布全案計畫。示意圖。（資料照，記者俞肇福攝）

2020/10/19 06:24

首次上稿 10-18 23:48

更新時間 10-19 06:24

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部為精進軍風紀律、提升官兵素質，各部隊自本月起至今年底試行「國軍軍風紀律改革專案」，若未來年度考績「丙上」（含）以下的人員，將立即辦理汰除，若事證明確無須再議者，汰除作業審核期可自38日縮短至7日。並建立「三級調查」機制，以軍法官為指揮調查主體實施行政調查，並在14日至30日內完成調查報告，移交權責單位並究責違失人員。

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國防部發言人史順文今日表示，國軍全面檢討現行作業規定，策訂軍風紀律改革專案實施計畫，並要求各級部隊從制度改革，檢討策進並落實執行，以建立「防患未然」觀念，共同建立一支現代化勁旅並爭取國人肯定與支持。史強調，此案尚為試行階段，年底將蒐整各單位執行意見、研討試行狀況後，令頒全案計畫，要求國軍各級部隊貫徹執行。

根據國軍規劃，官兵的年度考績為「丙上」以下者，立即辦理汰除作業，由聯兵旅或同級單位接管，且汰除作業自現今38個工作日縮短至21日，若事證明確無須再議者，更可在7日內完成作業。至於違反重大軍風紀案件，即指涉法且移送法辦者，一律記二大過、調離現職並進行汰除程序，汰除作業自現行45日減至24日，事證明確無須再議者，則可縮短至10日。

此專案亦強化主官、主管督管責任，並欲強化資安與保密作為，國軍各階層主官、主管與士官長任職時，單位軍風紀情形將成為日後派職、派訓、晉升的參據之一；若違反資通安全、保密工作者，涉法者一律法辦，若遭記過以上者，則一律調離現職、3年內不得薦訓、向上派職，並納入日後人事運用参據。

而國軍也規範國防部、司令部與軍團指揮部的「三級調查」機制，違法、傷亡及重大案件的行政調查由軍法官指揮調查，案情單純者須14日內結案，複雜者則30日內完成調查報告並移交權責單位究責違失人員。另針對社會關注案件，邀請民間專業人士參與，也得同意被害者家屬或指定代表人見證，確保調查公正客觀。

該專案也規範，若單位發生重大軍紀案，國防部每週由參謀總長或副參謀總長執行官主持會議，聯兵旅或同等單位主官、士官長須到國防部提報，各司令部或指揮部的副司令或副指揮官，以及軍團指揮官、士官長等主管，以及涉案單位連級主官、士官長，也須透過視訊與會。

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