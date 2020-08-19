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    新北小內閣異動 城鄉局長黃一平請辭獲准

    新北市城鄉發展局長黃一平因個人生涯規劃，向市長侯友宜請辭獲准。（記者賴筱桐攝）

    新北市城鄉發展局長黃一平因個人生涯規劃，向市長侯友宜請辭獲准。（記者賴筱桐攝）

    2020-08-19 21:15:24

    ［記者賴筱桐／新北報導］新北市政府今天晚間宣布人事異動訊息，市府城鄉發展局局長黃一平因個人生涯規劃請辭獲准，局長職務由城鄉發展局副局長黃國峰接任；另調整包含新莊區公所在內的5名區長，人事命令將於24日生效。

    黃一平歷任交通部國道高速公路局拓建工程處副處長、台北市政府都市發展局主任秘書、台北市工務局副局長、台北市新建工程處處長及台船環海風電公司籌備辦公室主任，2018年12月25日到任市府城鄉局長，迄今1年8個月。

    黃一平晚間受訪表示，他的階段性任務完成，相關業務工作都已上軌道，市府團隊努力推動各項政策，因個人生涯規劃，將轉換跑道，「我本來就來自民間，現在只是要重回本業（土木建築）」。

    黃一平說，他原本就沒有預期在這個位置上做多久，雖然任職僅1年8個月，但是卻完成2、3年的政策目標，提升行政效率，包括成立都更推動辦公室、塭仔圳都市計畫發布、執行五股垃圾山專案、新北市住宅及都市更新中心籌備處成立、第二行政中心都市計畫通過等，交出漂亮的成績單。

    另外，新店區公所區長林煌源調任新莊區公所區長、新莊區公所區長朱思戎調任新店區公所區長、三芝區公所區長林慶豐調任泰山區公所區長、民政局科長陳炳仲調任八里區公所區長、新莊區公所副區長王立文調任三芝區公所區長。

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