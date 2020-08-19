國民黨呼籲：縮短台商台幹居家檢疫時間

國民黨呼籲，希望蔡政府能比照外籍短期商務人士，讓往返兩岸的台商台幹在符合條件情況下，可以申請縮短居家檢疫時間，早日享受天倫之樂。圖為入境旅客下機後排隊接受檢疫。（資料照）

2020-08-19 21:02:22

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今晚指出，台灣在武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情肆虐中，經濟表現回到久違的亞洲四小龍之首，往返兩岸的台商台幹貢獻良多，但他們多數卻已經半年以上沒有回家了，希望蔡政府能比照外籍短期商務人士，讓往返兩岸的台商台幹在符合條件情況下，可以申請縮短居家檢疫時間，讓他們早日享受天倫之樂。

國民黨指出，以武漢封城日1月23日為起點，政府依省分逐步規定我國民入境，必須居家檢疫14天，再加上赴陸14天的隔離觀察，換句話說，半年以來，往返兩岸的台商台幹如果想要兼顧親情工作，來回一趟就必須花近一個月的時間隔離，使得絕大多數的台商台幹，現在都「自願」放棄返台假。

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國民黨指出，面對如此人倫困境，政府措施若真為疫情考量，國人或許還可忍受，然而，蔡政府卻推出厚外而薄己的政策，6月宣布縮短來自中低感染風險國家/地區的短期商務人士居家檢疫時程，名單中有些國家的疫情傳染人數還較台商台幹聚集的中國省市為高，更不用提以「展現台灣優質醫療及貢獻」為由，自8月1日起開放外籍人士有條件來台就醫，甚至又讓外籍政治人物免在台檢疫就能來訪，到處趴趴走。

國民黨強調，台灣對中國大陸的貿易順差近800億美元，尤其在疫情當頭之際，據陸委會最新出版的「兩岸經濟統計月報」指出，「中國大陸成為支撐我國外貿最重要的地區」，若少了這些台商台幹的貢獻心力，台灣經濟將會受到很大的影響，因此，國民黨呼籲政府應比照外籍短期商務人士，讓往返兩岸的台商台幹在符合基本條件情況下，可申請縮短居家檢疫時間，讓他們可以早日享受天倫之樂。

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