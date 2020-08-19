江啟臣批中央：打擊吹哨人 對防疫沒幫助

國民黨主席江啟臣在臉書發文指出，打擊吹哨人，對防疫沒幫助，更讓全心防疫的基層人員噤若寒蟬，影響防疫績效，民進黨政府承擔得起這樣的責任嗎？（記者林敬倫攝）

2020-08-19 19:20:03

〔記者施曉光／台北報導〕衛福部長陳時中移送政風調查彰化縣衛生局長葉彥伯，國民黨主席江啟臣今天下午在臉書以「解決不了問題，就解決發現問題的人？」為題發文指出，打擊吹哨人，對防疫沒幫助，更讓全心防疫的基層人員噤若寒蟬，陷入不必要的調查，影響防疫績效，民進黨政府承擔得起這樣的責任嗎？

江啟臣指出，新冠肺炎疫情從年初到現在地方政府承受極大的壓力，在第一線防疫的基層人員都是我們防疫的英雄，遺憾第一線防疫人員的努力換來的是「政風調查」，他並強調，病毒沒有分藍綠，指揮中心防疫也不需要帶著「有色眼鏡」來看地方政府的防疫行動，彰化的篩檢是早已公開的資訊，疫情指揮中心，若不認同，早早就可阻止，何必等到檢測結果出爐，發現無症狀患者，然後再指揮政風調查「基層人員」。

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江啟臣說，台灣能在全球肆虐的疫情中正常生活，就是靠著全民齊心防疫、防疫人員日以繼夜的努力，更重要的是「資訊的公開透明」，提早發現疫情破口，讓民眾能夠了解資訊，做好準備，避免再度傳染，應該給予肯定，現在反其道而行，有功的人被調查，嚴重打擊防疫團隊的士氣，重創政府形象。

江啟臣還說，彰化衛生局的調查所凸顯的問題，應該中央與地方共同面對，讓民眾安心，而且許多地方政府與專家已經多次呼籲中央，落實「居家檢疫」與「入境檢測」缺一不可，這次的事件更是再次證明，強化國門的防疫，是預防疫情再度爆發的良策，現在不做，以後會後悔，現在不做，全民要承擔，他呼籲蔡政府應接納專業意見，如果一意孤行，全民遭殃。

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