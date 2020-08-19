陳其邁當選高雄市長 國際組織發文祝賀

陳其邁當選高雄市長，國際組織亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）在推特發文祝賀。（資料照）

2020-08-19 17:38:05

〔記者楊淳卉／台北報導〕陳其邁當選高雄市長，國際組織亞洲自由民主聯盟（Council of Asian Liberals and Democrats, CALD）昨在推特發文祝賀。

CALD主席、菲律賓自由黨參議員弗朗西斯·彭吉利南（Francis Kiko Pangilinan）在祝賀信中表示，他相信高雄市政在陳其邁的領導下，將會回歸正軌，民進黨在高雄長期建立的治理基礎也將延續。他有信心，高雄將成為亞洲其他城市的典範，影響力甚至會延續至2022年的地方選舉之後。他希望，未來陳其邁能在CALD活動中分享他的治理專業與經驗。

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CALD的祝賀信中還提及，蔡英文總統在此次武漢肺炎疫情中所展現的領導力，成為CALD成員的典範。民進黨一路以來在民主與自由上的努力，都在在鼓舞其他會員。

民進黨發言人謝佩芬表示， 民進黨向來與CALD等政黨間國際組織保持緊密的互動。CALD由亞洲各支持自由民主的政黨組成，成立於1993年，民進黨為創會會員。我駐美代表蕭美琴上個月剛卸下亞洲自由民主聯盟主席一職。CALD對於台灣民主政治的發展，一直非常關注，此次CALD即時發文祝賀陳其邁，即為一例。

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