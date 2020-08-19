李眉蓁論文吹哨者再爆黃敏惠學歷問題 嘉市府回應了

嘉義市長黃敏惠，2001年在第五屆立委選舉公報上的「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」，到2004年第六屆立委選舉公報變成「國立嘉義大學企管碩士在職專班」。相隔一年，2005年第七屆嘉義市長選舉公報，黃敏惠的最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」。（資料照）

2020-08-19 18:49:21

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長補選候選人李眉蓁論文案的吹哨者吳佩蓉，今日再爆，嘉義市長黃敏惠的學歷是「國立嘉義大學管理碩士」，但卻完全找不到她的論文，且觀其歷年選舉公報上的學歷，竟還呈「升值」態樣。查了許久才發現當年黃繳交的是一份「技術報告」，然而此報告在嘉義大學圖書館和國圖均未收錄，且繳交「技術報告」取得學位，疑有鑽法律漏洞之嫌。對此，嘉市府僅簡單回應：一切依照學校規定辦理。

吳佩蓉質疑黃「沒論文」學歷年年「升值」

吳佩蓉今日在臉書PO文，表示查詢嘉義市府網站，黃敏惠的學歷是「國立嘉義大學管理碩士」，維基百科則寫著「國立嘉義大學EMBA管理研究所碩士」，但在「臺灣博碩士論文知識加值系統」、「華藝中文碩博士論文資料庫」都找不到黃的碩士論文。且就連黃敏惠的母校嘉義大學圖書館，都沒有收藏其論文。

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吳佩蓉又找出歷年選舉公報，發現黃敏惠的學歷呈現「進擊」、「升值」態樣，從2001年第五屆立委選舉公報上的「國立嘉義大學管理研究所碩士學分班」，到2004年第六屆立委選舉公報變成「國立嘉義大學企管碩士在職專班」。相隔一年，2005年第七屆嘉義市長選舉公報，黃敏惠的最高學歷已成為「國立嘉義大學企管碩士」。吳佩蓉忍不住諷刺「傑克，這真是太神奇了！」、「比買黃金還保值呢！」

吳佩蓉循著原路徑再找一次，仍找不到碩論，終於，她發現該校管理學院網站有歷屆論文與技術報告題目，93學年度，的確有個研究生叫黃敏惠，指導教授侯嘉政，題目是「城市品牌之研究－以嘉義市為例」。她表示，「真相大白，黃敏惠當年寫的並非是碩士論文，而是呈交一份『技術報告』」，然而，這份報告在嘉義大學圖書館和國圖均未收錄。

至於不交碩論就能取得學位嗎？吳佩蓉指出，原則上可以，若是「藝術類」或「應用科技類」性質的研究所，可以用「技術報告」取代論文。「問題是，管理研究所是哪門子的『應用科技』？該提交碩論卻僅送技術報告，根本是鑽法律漏洞！」

吳佩蓉質疑，「省力女抄人」至少是自己或找人抄襲弄出一本論文，「但黃敏惠市長，請問您的技術報告在哪裡？能否將您『城市品牌之研究－以嘉義市為例』這篇報告公諸於世，讓大家瞧瞧您的驚人技術，如何打造嘉義市的品牌？」

最後，吳佩蓉指出，黃敏惠的學歷取得，遠比抄人更省力，還可逐年進擊、增值，地表上最懂省力的抄人，都望塵莫及、甘拜下風了。她也批評，教育部放任部分大學為了招生違法妄為，把學位當商品任意授予，中選會對於候選人辦理登記的學歷也未查驗，讓不肖政客可以用各種手段造假、虛構。「有為的政府，請積極任事，讓台灣的高教品質能夠恢復榮光」。

嘉市府︰一切依學校規定辦理

對於吳佩蓉提出的種種質疑，嘉義市政府觀光新聞處長張婉芬僅表示，「市長取得碩士學位程序一切依照學校規定辦理」，並未多加解釋。

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