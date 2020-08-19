黃文博「不參戰聲明」挨轟！ 律師警告恐犯法處5年徒刑

黃文博17日發出「不參戰聲明」，強調若台海發生軍事衝突，他拒絕參戰。（圖取自黃文博臉書）

2020-08-19 15:58:26

〔即時新聞／綜合報導〕廣告人黃文博17日在臉書發表「不參戰聲明」，指稱當台海發生軍事衝突，他拒絕參戰。聲明發出後，有網友選擇支持稱「+1」，但多數網友湧入批評。律師黃帝穎就表示，該聲明恐怕涉嫌妨害兵役，可處五年以下有期徒刑。

黃文博17日在臉書發出「不參戰聲明」，指出「本人拒絕以任何方式參與因兩岸摩擦導致之軍事戰爭，包括但不僅限於投身戰鬥與軍事服務。為預告本人日後拒戰行為，特擬此聲明」，強調若台海發生軍事衝突，他拒絕參戰。

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該聲明發出，有網友支持，但多半網友湧入貼文批評「所以中國是開出不打你聲明還是子彈長眼睛聲明？」、「寫這麼多不累啊，你放棄國籍不就好了？」、「感覺又是一篇統戰文，只是打擊台灣人的士氣而已」；該聲明被轉到微博後，也有中國網友吐槽「還以為說了什麼真知灼見，結果看到最後還是怕死」、「快把我笑死，第一次見人把貪生怕死說得如此清新脫俗」。

律師黃帝穎在臉書上表示，當前台灣政府強力支持國軍保衛台灣，並從未發表過「反攻大陸解救同胞」等挑釁言論，而若只因為反美、反台等政治藉口，就串連台灣人民，遇到共軍犯台時「不參戰+1」，恐已「涉嫌妨害兵役」。

黃帝穎強調，台灣面對獨裁中國的全面打壓，僅能尋求國際民主盟邦支持，並鞏固自己的防衛能力，「根本不可能挑釁對中戰爭，不參戰+1者認為台應負責等論述，完全與事實不符」，該聲明可說是毫無正當性。

黃帝穎直言，若「串連後備軍人不參戰、企圖動搖國家防衛能量、戕害國軍士氣及國人信心、自棄民主法治於不護」，如故意以組織為上開意圖行為，就涉嫌觸犯妨害兵役治罪條例。

黃帝穎引述妨害兵役治罪條例第13條指出，意圖妨害兵役，「煽惑他人避免徵集、召集者」、「唆使他人妨害兵役者」以及「庇護、隱匿或便利應受徵集、召集之男子逃避服役者」，可處五年以下有期徒刑。

黃帝穎授權提供臉書全文

律師黃帝穎（見圖）警告，而若只因為反美、反台等政治藉口，就串連台灣人民，遇到共軍犯台時「不參戰+1」，恐已「涉嫌妨害兵役」。（資料照）

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