國防MIT》國軍81迫砲悍馬車 這項技術傲視國際

我國軍備局生產製造中心第202廠研製的「悍馬車型81迫砲車」，當中技術已達國際級水準。（資料照）

2020-08-19 14:12:58

〔即時新聞／綜合報導〕經過一百多年來的演變，迫擊砲在現代的陸上作戰中，仍佔有一席之地。為滿足防衛作戰需求，我國軍備局生產製造中心第202廠推出「悍馬車型81迫砲車」，當中加入自主研發的「制退復進機」，大幅提升其機動性和精準度，其性能亮眼，技術力已達國際一流水準。

根據《青年日報》報導，隨著時代推進，具備高機動力的車載式迫擊砲成為戰場主流，目前國軍的CM23、V-150，也配備81公厘迫擊砲，為機步部隊提供強大火力。而自2011年起，202廠開始研製新一代的「輪型迫擊砲車輛」，並在之後選定悍馬車為武器載台，打造最新迫砲武器。

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軍備局生產製造中心表示，「悍馬車型81迫砲車」與CM23及V150相較，除了機動性更高外，亦將可自動化操作的「制退復進機」加入車裝系統，可以吸收射擊時所產生的後座力，並且利用壓縮氣體或彈簧將砲管導回先前的位置，提生精準度，也讓官兵執行任務時更加便利。此外，「制退復進機」亦可以減緩發射時產生的磨耗，延長裝備的使用壽命。

軍備局生產製造中心指出，台灣自製的「制退復進機」能有效降低後座力達70%以上，對比其他國家普遍在65-70%之間數據，顯示其性能已具備國際級水準。目前「悍馬車型81迫砲車」的自製率已達到95％，是「正港」的MIT裝備，後續的改裝及測試，都能依照國軍不同的需求進行，不用假手他人，未來軍備局將持續精進技術，達成國防自主的目標。

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