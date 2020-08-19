完成阿輝伯心願 台派促政府興建李登輝圖書館

台派社團幹部大動作要求政府興建李登輝圖書館，完成阿輝伯心願，記者會一開始，先為李登輝的辭世默哀。（記者李欣芳攝）

2020-08-19 11:48:41

〔記者李欣芳／台北報導〕李登輝前總統7月30日辭世，享耆壽98歲，他生前推動的「李登輝總統圖書館」因故中止，台灣社等20多位本土社團幹部今天上午大動作召開記者會，呼籲蔡政府基於李登輝對台灣民主的貢獻，參考美國等國設立總統圖書館的制度，出資成立李登輝總統圖書館。

台灣客社社長、記者會主持人張葉森說，成立李登輝圖書館是李前總統的心願，雖然李前總統後來認為「民主無需紀念，只需永久留傳」，但成立圖書館，李登輝的精神，將可以永久留傳下去，他因此呼籲政府應該積極設立李登輝圖書館。

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這場由台派議題平台與台灣社主辦的記者會，有20多位本土社團幹部參與，包括台灣社社長李川信、台灣東社創社社長余文儀、李登輝民主基金會理事長張燦鍙、台灣南社社長翁銘章、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、制憲基金會執行長林宜正、台灣陪審團創會會長鄭文龍、長老教會牧師林偉聯、公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴、台教會代會長陳俐甫、李登輝民主基金會執行長董俊宏、台灣北社秘書長潘威佑、台灣中社秘書長董建宏、自由台灣黨主席羅宜、台灣永續民主協會發起人林謙、台灣國辦公室主任陳峻涵等人。

李川信強調，一定要用國家的力量與經費來成立李登輝圖書，台灣從威權走向民主，李前總統是關鍵人物，當初提出的兩國論，則奠定了台灣與中國的關係，由於李前總統有許多書籍，需要成立一個圖書館。

張燦鍙說，李前總統是「台灣民主之父」，他在2010年公開表明要推動圖書館，原本時任新北市長朱立倫要提供土地，但有新北市議員質疑有圖利問題，李前總統因此放棄推動圖書館，美國從1938年起就立法建立卸任總統圖書館，台灣也應成立李登輝圖書館。

翁銘章建議，圖書館可考慮設在中南部或東部，或者若有分館，可設立在中南部或東部。

林宜正指出，李前總統是「民主先生」，是經全世界認證，他強烈要求以國家之名為李前總統創建圖書館，保存李前總統的文物及各國憲政改革相關資料，因為李前總統曾主張台灣需要一部新憲法。

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