為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    完成阿輝伯心願 台派促政府興建李登輝圖書館

    台派社團幹部大動作要求政府興建李登輝圖書館，完成阿輝伯心願，記者會一開始，先為李登輝的辭世默哀。（記者李欣芳攝）

    台派社團幹部大動作要求政府興建李登輝圖書館，完成阿輝伯心願，記者會一開始，先為李登輝的辭世默哀。（記者李欣芳攝）

    2020-08-19 11:48:41

    〔記者李欣芳／台北報導〕李登輝前總統7月30日辭世，享耆壽98歲，他生前推動的「李登輝總統圖書館」因故中止，台灣社等20多位本土社團幹部今天上午大動作召開記者會，呼籲蔡政府基於李登輝對台灣民主的貢獻，參考美國等國設立總統圖書館的制度，出資成立李登輝總統圖書館。

    台灣客社社長、記者會主持人張葉森說，成立李登輝圖書館是李前總統的心願，雖然李前總統後來認為「民主無需紀念，只需永久留傳」，但成立圖書館，李登輝的精神，將可以永久留傳下去，他因此呼籲政府應該積極設立李登輝圖書館。

    這場由台派議題平台與台灣社主辦的記者會，有20多位本土社團幹部參與，包括台灣社社長李川信、台灣東社創社社長余文儀、李登輝民主基金會理事長張燦鍙、台灣南社社長翁銘章、台灣聯合國協進會理事長蔡明憲、制憲基金會執行長林宜正、台灣陪審團創會會長鄭文龍、長老教會牧師林偉聯、公投護台灣聯盟促進會總召蔡丁貴、台教會代會長陳俐甫、李登輝民主基金會執行長董俊宏、台灣北社秘書長潘威佑、台灣中社秘書長董建宏、自由台灣黨主席羅宜、台灣永續民主協會發起人林謙、台灣國辦公室主任陳峻涵等人。

    李川信強調，一定要用國家的力量與經費來成立李登輝圖書，台灣從威權走向民主，李前總統是關鍵人物，當初提出的兩國論，則奠定了台灣與中國的關係，由於李前總統有許多書籍，需要成立一個圖書館。

    張燦鍙說，李前總統是「台灣民主之父」，他在2010年公開表明要推動圖書館，原本時任新北市長朱立倫要提供土地，但有新北市議員質疑有圖利問題，李前總統因此放棄推動圖書館，美國從1938年起就立法建立卸任總統圖書館，台灣也應成立李登輝圖書館。

    翁銘章建議，圖書館可考慮設在中南部或東部，或者若有分館，可設立在中南部或東部。

    林宜正指出，李前總統是「民主先生」，是經全世界認證，他強烈要求以國家之名為李前總統創建圖書館，保存李前總統的文物及各國憲政改革相關資料，因為李前總統曾主張台灣需要一部新憲法。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    李登輝辭世》追思會落幕 王燕軍：「辛苦一輩子 我來接你回家」
    2020-08-17 06:37

    李登輝辭世》追思會落幕 王燕軍：「辛苦一輩子 我來接你回家」
    李登輝辭世》赴台北賓館追思總計4.3萬人 李俊俋率隊最後致意
    2020-08-16 18:10

    李登輝辭世》赴台北賓館追思總計4.3萬人 李俊俋率隊最後致意
    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略

    【投資講座】資金狂潮新對策 存基金攻略
    李登輝辭世》追思會場閉幕 日駐台代表再發話送別
    2020-08-16 17:35

    李登輝辭世》追思會場閉幕 日駐台代表再發話送別
    李登輝辭世》趕在追思結束前夕 李安妮、賴國洲再向父親獻花致哀
    2020-08-16 16:55

    李登輝辭世》趕在追思結束前夕 李安妮、賴國洲再向父親獻花致哀
    買房不屈就！小資族也能住合雄

    買房不屈就！小資族也能住合雄
    政治今日熱門
    2020-08-18 20:42

    助太平洋友邦強化海巡能量 MIT巡防艇9月運抵馬紹爾

    2020-08-18 18:13

    讓妻子當柯粉精神領袖？ 王世堅批柯文哲：對不起陳佩琪

    2020-08-18 18:40

    敗選歸咎「作票」？蔡正元：敗選創傷症候群症狀

    2020-08-18 20:37

    嗆聲當年民進黨「不需吳怡農」！鄭運鵬自PO舊照帥翻網

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播