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    首頁　>　政治

    爆三倍券偽券遭辦 藍議員北上喊冤要蘇揆道歉

    國民黨立法院黨團19日召開「《社維法第六十三條》淪為蔡政府箝制言論自由幫凶？」記者會，台南市議員李中岑（左起）、王家貞、書記長林奕華等人出席。（記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團19日召開「《社維法第六十三條》淪為蔡政府箝制言論自由幫凶？」記者會，台南市議員李中岑（左起）、王家貞、書記長林奕華等人出席。（記者羅沛德攝）

    2020-08-19 11:41:56

    〔記者林良昇／台北報導〕國民黨台南市議員爆料有假三倍券問題遭傳訊，遭行政院長蘇貞昌反嗆「剛好而已」，國民黨台南市議員今北上立法院喊冤，痛批政府妨礙言論自由，大開民主倒車，國民黨立委也要求蘇貞昌公開道歉。

    台南市議會國民黨團書記長王家貞、市議員李中岑今北上到立院國民黨團召開記者會，王家貞指出，當時她們召開記者會的目的是提醒民進黨政府三倍券可能有偽造的問題，沒想到蘇揆當下就跳腳，刑事局南部打擊犯罪中心還約談民代，有妨害人權、言論自由疑慮。

    李中岑則說，她被約談時已有拿出一張沒有浮水印的三倍券給檢察官，希望檢方查證，她們只是聽到民眾的反應才在議會開記者會，不知道有什麼違反社維法的疑慮，十分無奈。

    國民黨立委葉毓蘭指出，在民進黨執政前，每年大約有10件案件是因違反社維法第63條第5款移送，但今年1到7月已經移送272案，超過去年整年的151案，而且大部分還是免罰，去年被移送的只有25%受罰，今年至今不罰的比率超過7成，民進黨是濫用社違法恐嚇人民。

    葉毓蘭也說，民進黨在過去在野時也對社違法箝制言論自由，提出相關修法，認為應刪除，但執政後認為該條太好用，就換位子換腦袋，她也已提出修法，將散佈謠言的要件明確化。

    立法院國民黨團書記長林奕華表示，台南市議員盡責揭發三倍券有偽券問題，是盡民代責任，卻被用社維法約談，讓社維法成為民進黨的政權維護法，箝制人民言論自由，大開民主倒車，蘇揆還說「剛好而已」，應跟社會大眾道歉。

    立院國民黨團總召林為洲認為，議員動機良善，除非議員自己創造假的三倍券，「不然擾亂了什麼社會？」過去民進黨在野時也質疑很多政府政策，後來證明沒有發生，也沒有被偵辦。

    國民黨立法院黨團19日召開「《社維法第六十三條》淪為蔡政府箝制言論自由幫凶？」記者會，台南市議員李中岑（左起）、王家貞、書記長林奕華、總召林為洲、立委葉毓蘭出席。（記者羅沛德攝）

    國民黨立法院黨團19日召開「《社維法第六十三條》淪為蔡政府箝制言論自由幫凶？」記者會，台南市議員李中岑（左起）、王家貞、書記長林奕華、總召林為洲、立委葉毓蘭出席。（記者羅沛德攝）

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