畜產董座葉文忠請辭 議員：柯市府私下換條件很可恥

台北市議員王世堅今受訪時批評台北畜產公司人事案。（記者楊心慧攝）

2020-08-18 23:34:55

〔記者楊心慧／台北報導〕台北畜產公司今召開董事會，董事長葉文忠和總經理姚量議雙雙請辭，新任董事長是與葉同為士林農會莊系人馬的民股董事莊金安。據了解，市府和葉文忠「交換條件」，讓他留任畜產公司董事，董事長由同派系的莊擔任，葉才願請辭；姚量議今無預警請辭表達抗議，他會後發聲明批評，這是犧牲改革的魔鬼交易，他不願成為魔鬼的一份子；市議員林世宗也痛批，市府打著假改革的名義私下交換條件，十分可恥！

對此，北市府發言人陳智菡表示，過去北市一再強調畜產公司等機關董事應清廉自持，如今葉文忠請辭，即是市府展現對畜產公司負責人品格的高度要求，也展現推動公司組織結構改革決心，市府將持續輔導畜產公司改善財務狀況、強化營運制度以及場域管理，讓公司業務順利運作。

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台北市長柯文哲3年前爭取國民黨樁腳台北市農會理事長莊龍彥支持，將台北畜產公司董事長一職禮讓給莊力挺的葉文忠，後來柯卻想拉攏士林農會前理事長郭萬清任畜產董座；台北畜產公司6月22日召開董事會，代表台北市政府的常務理事徐逢源以葉文忠涉觸犯「農會法」交付不正利益罪為由提案撤換，但挺葉的董事當場離席，導致無法決議，柯拔官失敗。

事隔近兩個月，據了解，台北市長柯文哲指示拔葉文忠，並要產發局長林崇傑、市場處長陳庭輝辦好此事，但因畜產公司4席董事挺葉，若葉不願辭，只要董事離席就無法順利開董事會，最後市府只好和葉文忠協調，若葉主動請辭，可繼續留任董事，並讓莊金安接下董事長，最後葉妥協，上週前往市府，向督導市場業務的黃珊珊繳交辭職書，以換取士林農會續擔任董事長的條件。

林世宗受訪表示，葉文忠賄選案一審被判有罪，不適合再擔任董事長，作為議員本該監督市政，且士林農會在畜產公司有3分之1的股東、4席董事，且4名內有3位在士林農會賄選案被判有罪，北市府應公開正義遴選，找個勇於改革的董事長，而不是私下和葉文忠條件交換，他認為非常可恥。

林世宗指出，葉文忠說被某議員打壓，但他敢公開指出葉文忠的所作所為，像是電宰線業者每殺一隻雞，就向攤商收取20元手續費，北市每年雞鴨年交易量高達1880萬隻，電宰業者年營業額高達3億多，但畜產公司卻只收管理費300多萬元，而市府卻只收到10％、約32萬元，這圖利了誰？

林世宗批評，市府在畜產公司占了48％股份、5席董事，竟任由葉擺布，市政府打著假改革的名義私下妥協，他手上有葉文忠的法院判決，證據都在手上，這樣有資格當畜產公司的董事嗎？要改革市府都不敢面對還談什麼改革。

王世堅表示，葉文忠先以技術性杯葛讓董事長無法改選，再以個人請辭，交換另外3席董事留任及接任的董事長人選是「自己人」，這幾年公司年年虧損，不論買賣管理費、電宰費抽成，都嚴重圖利葉文忠跟行口業者，把市府跟市民當冤大頭，如今柯竟和葉文忠妥協，柯乾脆也請辭算了。

台北市議員林世宗提供台北畜產公司葉文忠涉及賄選案，一審被判有罪判決的資料。（記者楊心慧攝）

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