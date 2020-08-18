網友氣炸！黃文博「不參戰聲明」被罵翻 小粉紅也吐槽

黃文博昨日在臉書發出「不參戰聲明」，表態指出當台海發生軍事衝突，自己拒絕參戰。（圖取自黃文博臉書）

2020-08-18 20:10:23

〔即時新聞／綜合報導〕有「廣告才子」之稱的黃文博昨（17）日在臉書發表「不參戰聲明」，指稱當台海發生軍事衝突，他拒絕參戰。聲明發出後，有網友選擇支持，但多數網友湧入批評。有趣的是，不少中國網友也看見這則聲明，反而吐槽笑說「還以為說了什麼真知灼見，結果看到最後還是怕死」。

黃文博昨日發出「不參戰聲明」，指出「本人拒絕以任何方式參與因兩岸摩擦導致之軍事戰爭，包括但不僅限於投身戰鬥與軍事服務。為預告本人日後拒戰行為，特擬此聲明」，強調若台海發生軍事衝突，他拒絕參戰。

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黃文博認為，台海情勢肅殺，中國機艦以遏止國土分裂之名展示鐵拳，是武力恫嚇；而台灣配合美國「拉弓張弦」策略，藉挺港名義搖旗吶喊，試探中國底線，義無反顧地挺美國，叫陣示威，是政治挑釁，「是武力恫嚇引發政治挑釁？或政治挑釁導致武力恫嚇？無論因果，結果都是討打」。

黃文博稱，若兩岸發生戰爭，是執政者的自私、算計，「惹火上身，如同貪玩碟仙，卻請不走靈體，自作就該自受，干我何事？」

黃文博指出，這則聲明是個人態度，「你們愛台，有膽的就發一份誓死參戰聲明讓我敬佩一下。你們急著想上戰場，就簽一張願赴前線作戰聲明讓我膜拜三下」。他稱，若當權者挑播戰爭，惹事在先，他必定拒戰，更嗆許多台灣人耍嘴皮「要我為這些人上戰場打仗，門都沒有」！

聲明發出，有網友支持，但多半網友湧入貼文批評「所以中國是開出不打你聲明還是子彈長眼睛聲明？」、「寫這麼多不累啊，你放棄國籍不就好了？」、「感覺又是一篇統戰文，只是要打擊台灣人的士氣而已」、「健保放棄聲明呢？還是學學黃安去中國跪統也可以」。

該聲明被轉到微博，有中國網友也吐槽笑說「還以為說了什麼真知灼見，結果看到最後還是怕死」、「寫作文也不是一天兩天的事」、「快把我笑死，第一次見人把貪生怕死說得如此清新脫俗」、「戰端一開竟先開自己人？」

黃文博臉書全文

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