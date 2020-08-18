為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    網友氣炸！黃文博「不參戰聲明」被罵翻 小粉紅也吐槽

    黃文博昨日在臉書發出「不參戰聲明」，表態指出當台海發生軍事衝突，自己拒絕參戰。（圖取自黃文博臉書）

    黃文博昨日在臉書發出「不參戰聲明」，表態指出當台海發生軍事衝突，自己拒絕參戰。（圖取自黃文博臉書）

    2020-08-18 20:10:23

    〔即時新聞／綜合報導〕有「廣告才子」之稱的黃文博昨（17）日在臉書發表「不參戰聲明」，指稱當台海發生軍事衝突，他拒絕參戰。聲明發出後，有網友選擇支持，但多數網友湧入批評。有趣的是，不少中國網友也看見這則聲明，反而吐槽笑說「還以為說了什麼真知灼見，結果看到最後還是怕死」。

    黃文博昨日發出「不參戰聲明」，指出「本人拒絕以任何方式參與因兩岸摩擦導致之軍事戰爭，包括但不僅限於投身戰鬥與軍事服務。為預告本人日後拒戰行為，特擬此聲明」，強調若台海發生軍事衝突，他拒絕參戰。

    黃文博認為，台海情勢肅殺，中國機艦以遏止國土分裂之名展示鐵拳，是武力恫嚇；而台灣配合美國「拉弓張弦」策略，藉挺港名義搖旗吶喊，試探中國底線，義無反顧地挺美國，叫陣示威，是政治挑釁，「是武力恫嚇引發政治挑釁？或政治挑釁導致武力恫嚇？無論因果，結果都是討打」。

    黃文博稱，若兩岸發生戰爭，是執政者的自私、算計，「惹火上身，如同貪玩碟仙，卻請不走靈體，自作就該自受，干我何事？」

    黃文博指出，這則聲明是個人態度，「你們愛台，有膽的就發一份誓死參戰聲明讓我敬佩一下。你們急著想上戰場，就簽一張願赴前線作戰聲明讓我膜拜三下」。他稱，若當權者挑播戰爭，惹事在先，他必定拒戰，更嗆許多台灣人耍嘴皮「要我為這些人上戰場打仗，門都沒有」！

    聲明發出，有網友支持，但多半網友湧入貼文批評「所以中國是開出不打你聲明還是子彈長眼睛聲明？」、「寫這麼多不累啊，你放棄國籍不就好了？」、「感覺又是一篇統戰文，只是要打擊台灣人的士氣而已」、「健保放棄聲明呢？還是學學黃安去中國跪統也可以」。

    該聲明被轉到微博，有中國網友也吐槽笑說「還以為說了什麼真知灼見，結果看到最後還是怕死」、「寫作文也不是一天兩天的事」、「快把我笑死，第一次見人把貪生怕死說得如此清新脫俗」、「戰端一開竟先開自己人？」

    黃文博臉書全文

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    中官媒要台海各方「不開第一槍」 黃澎孝點出：中共緊張了
    2020-08-18 11:45

    中官媒要台海各方「不開第一槍」 黃澎孝點出：中共緊張了
    美國售台66架F-16V 中方又跳腳：停止美台軍事聯繫！
    2020-08-17 19:03

    美國售台66架F-16V 中方又跳腳：停止美台軍事聯繫！
    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股

    酒界增值王限量推出！金高情定晶世水鑽酒成收藏界績優股
    中國、台灣矛盾非雙重承認 美前外交官：可能承認獨立的台灣
    2020-08-16 06:55

    中國、台灣矛盾非雙重承認 美前外交官：可能承認獨立的台灣
    中國承諾毫無價值！ 法學者：台灣若垮台將是「民主大挫敗」
    2020-08-15 00:43

    中國承諾毫無價值！ 法學者：台灣若垮台將是「民主大挫敗」
    無懼北京武肺疫情 劉樂妍：得病就回台用健保治療
    2020-08-15 00:20

    無懼北京武肺疫情 劉樂妍：得病就回台用健保治療
    政治今日熱門
    2020-08-18 06:41

    糗！駐港共軍秀肌肉 專家點破影片8大缺失：故意鬧笑話？

    2020-08-18 08:40

    派系紛爭不斷 傳柯文哲擬由陳佩琪擔任精神領袖

    2020-08-18 09:00

    杜絕放話文化 林于凱將參選時力決策委員

    2020-08-18 09:21

    李彥秀：沒有憲法就無「92共識」

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播