敗選歸咎「作票」？蔡正元：敗選創傷症候群症狀

前國民黨副秘書長蔡正元（見圖）指出，不少國民黨支持者面對接連選舉挫敗聲稱是民進黨「作票」，這是「敗選創傷症候群」。（資料照）

2020-08-18 18:40:43

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨今年元月輸掉總統大選，又經歷6月前高雄市長韓國瑜遭罷免、8月高雄市長補選失利等挫敗。不少支持者面對接連挫敗聲稱都是因為民進黨「作票」，並積極尋找各種證據佐證。對此，國民黨前副秘書長蔡正元指出，這是「敗選創傷症候群」，他說，2020韓國瑜就是輸了，而且輸不少，並不是作票。他鼓勵藍營支持者走出敗選創傷，冷靜面對事實。

蔡正元今日在臉書PO文指出：「許多朋友到現在難以走出2020敗選的創傷，走不出創傷就無法冷靜面對現實，無法客觀檢視敗選因素，也無法思考未來的挑戰，還會陷入敗選創傷症候群。」他表示，創傷症候群最明顯的症狀，就是一味把敗選原因歸咎作票、認定韓國瑜沒有輸，甚至積極尋找各種作票的證據來撫慰自己的敗選創傷。

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蔡正元說，他要「明白地告訴朋友們，2020韓國瑜是輸了，而且輸不少」，原因是輸掉了「中間及年輕選民」，背景原因是「香港反送中」激起來的「反中、去中」現象，而不是因為作票。

蔡正元指出，各地選務都由各縣市長負責，15個國民黨縣市長沒有人發現作票，高雄選務由韓國瑜親信陳雄文負責，沒有發現作票證據；台北市選務由市長柯文哲負責，若有作票，柯文哲也會到處嚷嚷。蔡正元稱，國民黨台北市工作人員是「台灣素質最高的人員」，也沒有發現作票問題，各縣市選舉開票結果，也與中選會公布數字相符。

蔡正元說，很多人不熟悉選務，拼湊出一些「證據」，想像一些電腦「秘密」，「不是證明了作票，而是證明了敗選創傷症候群」。他說，在2020反中大旗下，韓國瑜的選法不可能贏，國民黨立委席次也不可能多，但不管如何，現在就應該遠離敗選創傷，客觀面對現實環境，仔細檢視不足之處才是正途。

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