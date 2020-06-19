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提名爭議案例跨三院 蔡英文4年前就曾撤回提名咨文

監察院副院長被提名人、國民黨籍台東縣前縣長黃健庭爆出爭議。（資料照）

監察院副院長被提名人、國民黨籍台東縣前縣長黃健庭爆出爭議。（資料照）

2020-06-19 19:26:12

〔記者鍾麗華／台北報導〕監察院副院長被提名人、國民黨籍台東縣前縣長黃健庭爆出爭議，事實上，蔡總統在2016年5月上任後，7月提名的司法院正副院長被提名人謝文定、林錦芳，引發各界反彈，1個月後，蔡英文撤回提名咨文，改提許宗力和蔡烱燉為司法院正副院長。

謝文定與林錦芳在成為司法院正副院長被提名人後，謝被指曾參與中壢事件、美麗島案偵辦，是威權體制打手，謝也承辦林宅血案，把美籍教授家博列被告偵辦；林被批評擔任司法院秘書長期間，力挺人民觀審制，缺乏司改理念，論文涉抄。

民間監督大法官人選聯盟當時到總統府籲總統三思提名人選，蔡總統當時說會「再想想」；事後台大法律系教授顏厥安曾爆料，蔡在會中力挺謝文定，竟說「威權時代大家不是都選擇服從」，此語一出讓外界議論。

不過，事件喧騰一個月後，謝文定、林錦芳向蔡表達懇辭提名，蔡英文與兩人深談後，同意撤回提名咨文，創下同時撤回正副院長提名咨文的首例。

前民進黨立委沈富雄在2008年被前總統馬英九提名為監察院副院長，也引發藍綠質疑，在佔國會3分之2席次的國民黨籍立委不完全支持情況下，沈富雄當時只獲得51票同意，未過57票同意門檻。最後在補提名下，由阿美族、已連任兩屆的監委陳進利出線擔任副院長。

沈富雄曾在政論節目爆料，馬英九原要提名他當監察院長，但王建煊不願屈居於他之下，後來前國安會秘書長金溥聰邀他喝咖啡，改成「王正沈副」，他就被刷下來了，馬英九因此打電話向他道歉。不過，王建煊當時曾駁斥沈富雄「王正沈副」的說法。

此外，2008年馬英九提名交大校長張俊彥出任考試院長提名人，但媒體影射張俊彥從交大校長退休後，受聘寶來集團顧問，影射寶來集團董事長白文正透過金錢交易，獲得交大榮譽博士學位，白後來受不了傳言自殺，張宣布退出提名，馬英九也撤回咨文。

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