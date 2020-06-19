「客廳會」爆棚成廟口開講 陳其邁喊話：再沒上我會很難過

陳其邁展開競選活動，對市政侃侃而談。（記者洪臣宏攝）

2020-06-19 17:41:25

〔記者洪臣宏／高雄報導〕民進黨高雄市長補選參選人陳其邁展開競選活動第1天，今天下午赴前鎮區舉辦「客廳會」，因人數爆棚改成戶外的廟口開講。針對民代提出地方建設及建議，陳其邁胸有成竹說，他已經都有解決方案，現在「2年半要做4年的事」。

陳其邁原本要與2018年前鎮後援會會長顏振裕、前鎮區里長聯誼會主席王進亨等人客廳會，沒想到前鎮區59位里長來了超過7成，臨時改成在籬仔內代天院廟口開講，立委賴瑞隆、市議員鄭光峰、陳致中、林宛蓉也都到場，陪同參香祈福。

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賴瑞隆、鄭光峰、陳致中及林宛蓉分別提出國家重大或地方建設，希望陳其邁當選後推動高雄發展，包括205兵工廠廠區發展、亞洲新灣區開發、小港機場改建、打造前鎮漁港、長照等，另也有老舊社區停車格不足、淹水問題，林林總總，陳其邁拿出筆逐一記錄。

陳其邁致詞時，表示他任行政院副院長時，就非常注意高雄建設，如數家珍地回應上述國家重大建設進度，他說，至於地方建設問題，他已經都知道怎麼解決，現在「2年半要做4年的事」。

針對他上午拜訪3個傳統市場，被說是學「賣菜郎」，他不以為然地說，他不只是「賣菜邁」，也是賣高雄半導體、賣高雄好山好水的陳其邁。

他說，高雄2年時間要投4次票，次數頻繁，大家不要以為6月6日投完就結束了，呼籲8月15日一定要出來投票，這次再不上不是難過而已，「我會很難過」；里長們與他合照時，則不斷高呼：「陳其邁凍蒜！」氣氛熱烈。

客廳會因里長參加踴躍，爆棚成廟口開講。（記者洪臣宏攝）

陳其邁與里長們打招呼、握手致意。（記者洪臣宏攝）

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