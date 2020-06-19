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黃健庭被藍綠齊轟 郭台銘臉書發聲：可為他的操守背書

國民黨籍前台東縣長黃健庭傳出將接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，卻因美麗灣爭議、藥商回扣疑雲等引發藍綠反彈，下午出面說明。（記者廖振輝攝）

國民黨籍前台東縣長黃健庭傳出將接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，卻因美麗灣爭議、藥商回扣疑雲等引發藍綠反彈，下午出面說明。（記者廖振輝攝）

2020-06-19 16:03:03

〔記者陳昀／台北報導〕國民黨籍前台東縣長黃健庭傳出將接受蔡英文總統提名出任監察院副院長，卻因美麗灣爭議、藥商回扣疑雲等引發藍綠反彈，總統府也臨時取消發布記者會，下午黃健庭召開記者會回應外界疑慮。曾有意找黃健庭搭擋參選總統的鴻海創辦人郭台銘下午也在臉書發文表示，他可為黃健庭的操守背書，不願看到一位認真負責、做實事的好官因政治因素被抹黑，且他在監察院也是大材小用！

郭台銘臉書發文指出，之所以有意邀請黃健庭當副手參選，主因是黃健庭是個做事的人，五星縣長的政績真正讓台東富起來，讓台東人真正感念這位縣長，在台灣最需要拚經濟的時刻，黃健庭是對國家人民有利的人才。

郭台銘表示，黃健庭曾和他說明纏訟官司及其中原委，這個案子在法院查核後，貪污收回扣的指控已無罪，證明是子虛烏有，而相關部分的行政瑕疵，「我個人認為多數也是因為選舉，被刻意操作的結果！」

郭台銘指出，黃健庭被提名擔任監察院副院長，在政治上可能產生的影響，這是黃的個人選擇，各政黨的反應與想法他都尊重。

郭台銘表示，大家若對黃的清廉度有質疑，「我個人可為黃縣長的操守背書」，這件事和他是否要擔任監察院的職務無關，不願意看到一位認真負責做實事的好官因為政治因素被抹黑；如果站在超越黨派、為國舉才的立場上，「我真心覺得黃健庭在監察院，是大才小用了！」

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