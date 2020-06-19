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公投盟徒步環島走到新竹市 市議會民進黨團聲援捐款

公投盟從5月19日起展開徒步環台行程，今天到新竹市，已走了32天，並拜訪新竹市議會民進黨團，由總召李妍慧等人代表捐款給公投盟，希望協助公投盟。（記者洪美秀攝）

公投盟從5月19日起展開徒步環台行程，今天到新竹市，已走了32天，並拜訪新竹市議會民進黨團，由總召李妍慧等人代表捐款給公投盟，希望協助公投盟。（記者洪美秀攝）

2020-06-19 15:46:02

［記者洪美秀／新竹報導］公投護台灣聯盟總召教授蔡丁貴等人，從5月19日從台北市濟南教會展開徒步環島行動，以順時鐘方向走了32天，今天來到新竹站，獲市議會民進黨總召李妍慧及多名市議員聲援及捐款。

蔡丁貴說，此次行腳預計27日返抵台北市，目的除宣講台灣獨立建國理念外，也為20多名因訴訟而背負罰款的夥伴們募款，目標募款150萬元。

公投護台灣聯盟表示，多年來，他們在街頭上抗爭及宣講台灣獨立理念，因理念而進行的抗爭行動，當然也因衝撞社會帶來許多訴訟成本與罰款壓力，像2018濟南路燒車輪旗案、2018慈湖潑漆案、2019政大鋸馬腳案和318學運行政院衝撞被告案等。

這些青年有的是醫學系學生、有的是研究生，本身就是經濟弱勢，卻因堅持理念被告而遭法院判需罰款，因此公投盟才會選在總統蔡英文今年連任就職前一天，展開徒步環台的行程，除宣講理念，也希望為這群學生募款。

蔡丁貴說，他們從台北市出發後，一路往基隆、宜蘭、花蓮、台東、高雄前進，且在「666罷韓」行動時在高雄宣講，後再往北，今天來到新竹市，沿途都有支持者加入及協助，希望能透過徒步環島來募款，平均每天要行走30公里，且徒步環島者多是平均60歲以上的年長者，大家都是為理念而環島。

新竹市議會民進黨團總召李妍慧和黨團市議員曾資程、鄭美娟等人今天也接見公投盟蔡丁貴等人，除為他們加油打氣，也捐款資助，希望有志之士也能看到他們徒步為台灣打拚的精神。

蔡丁貴說，他們在新竹行腳的路線從天公壇開走往城隍廟經東前街，復興路、林森路、火車站、中正路、東門城圓環、市政府，接下來會北返桃園、預計27日抵達台北市。

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