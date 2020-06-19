賴清德赴宜宣傳安心旅遊 參訪阮義忠故事館憶礦工父

副總統賴清德（中）今來到宜蘭市，參訪阮義忠台灣故事館。（記者林敬倫攝）

2020-06-19 15:25:12

［記者林敬倫／宜蘭報導］副總統賴清德今到宜蘭參訪阮義忠台灣故事館及宜大創新育成中心，他說，防疫成功後，中央力推安心旅遊，他來到宜蘭主要目的是要宣傳安心旅遊，阮義忠故事館就是民眾的好去處，充滿文化氣息，現在展覽的礦工主題展，更讓他憶起自己擔任礦工的父親，以及小時候的生活。

賴清德今上午先參與阮義忠台灣故事館新館區落成典禮，並參觀「洪瑞麟《我的畫就是礦工日記》＆阮義忠《地底的光》」礦工主題展覽，宜蘭市長江聰淵與立委陳歐珀等人都到場；他致詞時表示，經過中央政府的努力，台灣成功抵擋武漢肺炎，更要與地方政府共同合作，力推安心旅遊。

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他說，宜蘭的景色優美、景點豐富，可以去傳藝中心，也可以到南方澳吃海鮮，到礁溪洗溫泉，他比較特別，到充滿文化、歷史氛圍的宜蘭市，宣傳安心旅遊。

賴清德表示，阮義忠老師大家都耳熟能詳，導演吳念真有一句廣告詞是「一台車跑全台灣」，阮義忠則是「一台相機拍全台灣」，阮義忠用國際級攝影大師的技術，深刻刻劃礦工的生活，讓民眾見識到，台灣在困難的環境當中，進步到現在台灣的種種不容易。

賴清德也回憶，自己與江聰淵都是是礦工之子，他從小就在礦區穿梭，看著父親，他對礦工的生活、作業方式都很清楚，但不曾進到礦坑內，因為孩子不能進去，阮義忠的照片，連礦坑內都一覽無遺，阮義忠的鏡頭補足他對礦工生活的空白。

副總統賴清德（中）今到宜蘭。（記者林敬倫攝）

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