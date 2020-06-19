偕2立委、多位議員遶境為選舉熱身？ 蔡其昌：沒有啦！

立法院副院長蔡其昌（右四）會同立委陳柏惟（左五）、莊競程（右三）及多位市議員一同跟著遶境，從大肚走到清水。（記者蘇金鳳攝）

2020-06-19 12:19:48

［記者蘇金鳳／台中報導］大甲媽鑾轎今天回鑾到台中市，立法院副院長蔡其昌、立委陳柏惟、莊競程與多位市議員一同遶境，外界聯想是為了選舉而熱身？蔡其昌直說「沒有啦！」表示每年都會參加，今年遇立院休會，而市議員因未遶境過想要參加，「沒有其他選舉的考慮」。

立法院副院長蔡其昌今天會同立委陳柏惟、莊競程及市議員謝志忠、張玉嬿、楊典忠、王立任、江肇國、林祈烽、黃守達、林德宇等人參加媽祖回鑾的遶境，大家一同從大肚走到清水。

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由於以往並沒有同時3位立委及多位市議員等政治人物一同參加遶境，而參加的市議員多為新系，因此，蔡其昌此一遶境會同如此多的立委及中市議員，讓外界聯想是否為選市長而熱身。

蔡其昌急忙澄清「沒有啦」，他表示，大甲媽祖遶境每一年他都參加，只是每一年走的路段都不一樣，靠很多年加起來完成遶境，而且每一年參與的人也不同。

他表示，大甲媽祖遶境今年因為疫情做了調整，立法剛好休會，如果照媽祖原定的行程，立院還在開議，現在剛好碰到休會，因此大家都很樂意來參加，立委陳柏惟本來就是這一區，以前沒有陳柏惟是因為還不是立委，選上立委後是他的選區，便一同前來，立委莊競程是今天早上說要來，並沒有相約。

蔡其昌表示，大甲媽祖他每一年都走，今年市議員特熱情要參加，因此「沒有選舉方考量」，每一位參加立委及市議員，都是誠心對媽祖婆展現虔誠及敬意，很多議員是第一次參加，可感受大甲媽祖及海線人虔誠及熱情。

立委陳柏惟則表示，這是他第一次走，是喜事、是台灣文化的盛事，恭逢其盛，今天很幸運跟很多立委議員一起來參加遶境很開心。

陳柏惟並開玩笑說，莊競程是衛環委員會，來考察現場環境，他會跟蔡其昌從大肚到清水。

有媒體問是否會碰到顏寬恒，他表示，跟顏寬恒見面這很自然的事。

立法院副院長蔡其昌與多位市議員一同跟著遶境，從大肚走到清水。（記者蘇金鳳攝）

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