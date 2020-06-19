議員建議振興經濟滿額禮送PS4悠遊卡 柯文哲允研議

北市議員建議，外縣市的人在台北市消費的滿額禮，可送動物園門票、悠遊卡公司目前推出最夯的PS4悠遊卡等，台北市長柯文哲也允諾研議。（記者方賓照攝）

2020-06-19 10:57:05

〔記者楊心慧／台北報導〕武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情趨緩，如何振興經濟是中央、地方政府目前最重要的事，台北市長柯文哲今上午赴台北市議會進行專案報告，議員陳重文、汪志冰要求柯文哲振興旅遊、救商圈夜市，陳重文更建議柯文哲，推出外縣市的人在台北市消費的滿額禮，可送動物園門票、悠遊卡公司目前推出最夯的PS4悠遊卡等，柯文哲也允諾，將交由副秘書長陳志銘整合研議。

汪志冰詢問柯，依照柯文哲醫生的專業角度，整個邊境開放的時間點會落在何時？柯文哲表示，目前每天國際新增最少約8萬案例，平均是10至12萬案例，邊境管境一放寬，感染就會進來，在可見的時間內無法解決。

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汪志冰表示，在中央解封放寬後，中南部旅館是一房難求，但台北市旅館卻是一人難求，針對這件事北市府有什麼對策，把人留在台北？應要想辦法讓人入住台北市旅館。觀傳局長劉奕霆表示，台北市有安心旅遊方案，並和商業處推出消費抽獎的活動。

陳重文在議場播放歌曲「台北今夜冷清清」，他表示，國際旅館業慘淡，商圈夜市更是如此，士林夜市4月至6月都沒人，商圈很可憐，針對三倍券，柯市府是否要加碼？柯文哲表示，明天將會公布敬老卡、愛心卡加碼，另外一個是學生，但學生大概只限於高中生。

陳重文認為，老人家可能會用不完，錢放在裡面結果卻花不完。柯文哲說，坦白講每個孫子都會拜託他阿公幫忙買，他也清楚要老人消費可能會消費不完。

陳重文強調，台北市也要搶三倍券優惠，救國內旅遊和觀光，他建議可推行外縣市的人在台北市消費的滿額禮，像是送動物園門票、新兒童樂園門票、悠遊卡公司目前推出最夯的PS4悠遊卡也可以，消費3000元就送，滿10000元送更多，市長可否做到？柯文哲表示，可以，將交給副秘書長陳志銘整合研議。

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