國民黨討論改革方案 擬杜絕「萬年中常委」、黨代表員額瘦身

國民黨主席、改革委員會總召集人江啟臣（中）今主持改革委員會全體會議，與財務穩健組報告人曾銘宗（右）、執行秘書柯志恩（左）等交換意見。（記者簡榮豐攝）

2020-06-19 10:57:26

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨今天召開改革委員會全體委員會議，各分組報告建言以及綜合討論，除了外界關注的兩岸論述外，組織改革組建議明訂中常委連選得連任一屆（4任），連屆期最長為8年，以杜絕「萬年中常委」的汙名，同時瘦身黨代表員額，選任代表將由目前的1535席減少到1041席。

此外，為落實「決策結構內造化」目標，組改組建議除既有對婦女、青年、弱勢團體的保障外，新增納入對鄉鎮市長與縣市議員層級以上的民意代表的保障，名額從原有的40%提高為50%，期能使黨內決策更貼近民意。

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組改組還建議，增設黨內一級單位「退伍軍人委員會」，統一事權，提供過去黃復興黨部成員更高的尊榮與服務，明訂每1200名黨員配置一席黨代表，選任代表員額數調整至1041席（原1535席），並保障368個鄉鎮市區，每一鄉鎮市區至少皆有1席黨代表，以及增設數位科技長，善用多元管道與青年社會對話，有關中央委員行使不分區立委提名同意權制度，應將現行不同意票過半才不予提名，修正為同意過半，才算同意提名，藉此讓不分區名單更能回應社會需求。

在青年參與組的部分，建議案指出，未來不分區立委34人名單中，依序每5名要有一名是40歲以下的具專業領域專長的年輕人（原住民、新住民更佳），地方縣市議員的提名機制採「雙軌並行制」，提供初次參選新人更多的機會與保障，同時要深化「武林計畫」，找出有參選意願以及公眾服務的年輕人，由地方黨部給予無給職職銜，並且由地方主委擔任「教練」，由實際政治參與，進行政治經驗之傳承。

此外，建議案主張地方黨部轉型為地方智庫，並提供地方民代與黨公職人員誘因參與運作，強化黨的數位行銷以及重要議題論述能力，重新設計國民黨政黨形象與改革願景。

在財務穩健組的部分，建議案提出短、中、長期目標，其中短期目標（109年12月底前）要達成收支平衡，不再新增債務，具體作法包括確實落實履行黨公職募款責任額，目標達成率7成以上，配合黨務運作、活動進行小額募款，活化黨史館庫藏文物，有效利用智慧財產權（IP），挹注財源與收益等。

在中期目標（110年1月至111年12月底）方面，要收支平衡並籌措部分黨務發展費用，具體作法包括調整繳納黨費標準至每人每年新台幣500元，調整黨公職人員募款責任額相關規定，節省辦公室租金支出，配合各黨部組織改造，節省人事及業務費等。

長期目標（112年以後）部分，要預期達成維持長期收支平衡，以利本黨永續經營。

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