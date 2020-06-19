國民黨內提議案 九二共識當歷史、改以「4大支柱」建構台海新關係

國民黨主席、改革委員會總召集人江啟臣（中）19日主持改革委員會全體會議。（記者簡榮豐攝）

2020-06-19 10:46:29

〔記者施曉光／台北報導〕在外界高度關切是否繼續以「九二共識」詮釋兩岸關係下，國民黨改革委員會兩岸論述組今天向全體委員會議提出建議案，其中雖然9度提及「九二共識」，但都只是被當成過去兩岸互動過程的「歷史描述」，並強調「基於當前情勢，我們建議用4大支柱來建構和平穩定的台海新關係。」

建議案中指出，回顧多年來兩岸關係，雙方由對抗走向和解，再走回僵局，「九二共識」是關鍵因素，緣起於李登輝總統時期，兩岸官方授權海基會與海協會就「一個中國」問題求同存異，同意各自以口頭表述，馬英九總統時期，在「九二共識、一中各表」基礎上，兩岸官方對官方協商，簽署23項協議與備忘錄，連續8年中華民國政府獲邀以觀察員身分出席世界衛生大會，且於民國104年在新加坡舉行「馬習會」，為兩岸分隔60多年來首次領袖峰會，但民進黨長期抹黑「九二共識」，105年蔡英文總統執政後表明不接受「九二共識」，兩岸官方溝通管道中斷。

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文中還指出，108年1月中共當局發表「告台灣同胞書四十周年」談話強調一國兩制，連帶深化社會對「九二共識」的誤解，6月香港的反送中運動，讓部分台灣人民對未來前途極度恐慌，從而對兩岸合作抱持懷疑和抗拒，目前是民國85年飛彈危機以來，台灣海峽最危險的時刻，作為負責任的政黨，建議用4大支柱來建構和平穩定的台海新關係，也就是堅持中華民國主權、保障自由民主人權、維護台灣安全優先、創造雙贏共享繁榮。

建議案並指出，國民黨應繼續推動兩岸經貿的長期發展，並建立透明公開的監督機制，健全兩岸經貿體質，創造為台灣人民所共享的富庶繁榮，優先行動要完成兩岸協議監督條例、制定黨公職兩岸交流行為準則，國民黨應持續推動儘早完成兩岸協議監督條例立法，建立兩岸談判透明開放及有效監督的法規制度。

此外，為確保兩岸經貿的果實惠及一般台灣民眾，國民黨應制定「黨公職兩岸交流行為準則」，杜絕不正當的利益交換，也保障合法合理合情的兩岸交流。

文中還說，「我們願為和平盡力，但絕不為和平屈膝」，國民黨以中道穩健自我期許，在兩岸關係上扮演維持現狀的穩定力量，「對於任何改變中華民國主權國家地位的方案，我們絕不接受，所以，一國兩制不是台灣人民的選項。但是，我們也清楚知道，法理台獨不可行，剪除中華符號，斬斷民國傳承，除了製造台灣內部的撕裂衝突，更可能阻絕我們迫切需要的國際支持。因此，我們要一起打破統獨僵局，走出一條更好的道路。」

文中強調，前述4項支柱是在面對台灣前途問題時所應該堅持的原則，以及解決前途問題之前必須先達成的優先目標，可以引領國人走向一條更好的道路。「唯有當中華民國能恢復在國際組織的合理地位，當自由民主人權的價值能成為兩岸交往的規範，當戰爭威脅遠離台灣，當兩岸經貿成果能為全民共享，兩岸才具備徹底解決長久對立的條件。」

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